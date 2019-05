'También Conagua permite el robo de agua'

Chihuahua.- “Kamel Athie, titular de la Conagua, ha sido otro cómplice que está permitiendo el uso indiscriminado del agua y que como director tiene muchos elementos con los que podría actuar y no lo ha hecho.





Hay un triunvirato muy fuerte al que hay que seguir denunciando”, dijeron ejidatarios de El Sauz luego de darse a conocer las tomas clandestinas que hay en el acuífero que abastece a la ciudad de Chihuahua.





“El gobernador debería tomar cartas en el asunto, que deje de jugar golf y se ponga a ver la grave situación de los acuíferos; el poder legislativo lo está haciendo un poco pero aún no es suficiente”, agregaron.





Los ejidatarios denunciaron que el robo de agua en el acuífero de El Sáuz ha sido una constante desde hace años, al igual que la simulación por parte de las autoridades encargadas de aplicar la ley en materia de explotación y uso del recurso hídrico.





De acuerdo con los miembros de la Asamblea Popular Comunitaria, la sobreexplotación se ha denunciado durante mucho tiempo sin que hasta el momento se haya tomado una medida real para atender el problema, ocasionando un déficit de millones de metros cúbicos y poniendo en riesgo el abasto para los pobladores de esa comunidad.





“Hace años que se ha denunciado la sobreexplotación de los mantos freáticos con un déficit de varias decenas de millones de metros cúbicos y ahora la Junta de Agua se dice sorprendida de que se le mencione como culpable de tales hechos.





Le decimos al señor Lara que no trate de deslindarse de un problema del cual es cómplice, es una vergüenza que haga eso porque es un asunto del que tiene conocimiento desde hace años no sólo como director de la junta sino desde que era diputado. La ordeña del acueducto de El Sáuz no tiene días o meses sino años”, señaló Fernando Flores representante de la citada asamblea ejidal.





Los ejidatarios informaron que el número de tomas clandestinas detectadas por ellos es similar a las publicadas en El Diario aunque, señalaron, es complicado tener una cifra exacta debido a que estas se encuentran en predios particulares.





“Tenemos el mismo dato de 15 tomas pero a veces es difícil determinar con exactitud en virtud de que son propiedades privadas y las tomas están escondidas igual como ocurre en el “huachicoleo” pero tenemos información fidedigna de su existencia”, aseguró Flores. Agregó que la siembra de nogales ha sido una de las razones del abatimiento del acuífero ya que a las huertas existentes se han ido sumando nuevos predios dedicados a dicho cultivo.





“Hay empresarios que tienen siembras recientes hasta de 45 mil nogales, ya lo hemos estado denunciando. Son empresarios ligados a la política obviamente pero también a los negocios de la construcción e incluso algunos que fungen como funcionarios públicos.





El propietario de esos 45 mil nogales ha tratado de conectar pozos al acueducto de Chihuahua para justificar otro gran negocio que es precisamente la construcción de fraccionamientos”, manifestaron los ejidatarios quienes, dijeron que la construcción de “casas de campo”, también está requiriendo de una gran cantidad de agua.





“Esa es otra arista de los negociadores de la tierra, empresarios que compran terrenos para fraccionarlos y posteriormente reducir el uso del agua y venderla a grandes empresas, tenemos una denuncia en ese sentido ya interpuesta en la Fiscalía”, aseguró Flores.





Habitantes se quedan sin agua, antes perforaban a 300 pies de profundidad ahora lo hacen a mil pies Los habitantes de El Sáuz sufren ya las consecuencias de la sobre explotación del acuífero ya que antes el líquido se encontraba a 300 pies de profundidad y ahora se ha triplicado generando con ello condiciones y gastos mayores que los campesinos no pueden solventar.





“Antes se podía disponer del agua a 300 pies ahora es a mil pies y se necesita meter bombas de hasta 300 caballos de fuerza para extraerla, cosa que obviamente un campesino jamás tendrá el recurso económico para hacer esos pozos.





Entonces los que están aprovechándose del agua son los que la usan con fines de especulación y ganancia”. Ante la situación que parece agravarse, los entrevistados dijeron que la incertidumbre crece por lo que ya preparan algunas acciones que podrían tomarse en un mediano plazo.





“En la última reunión que tuvimos ya hubo propuestas de los afectados, de los dueños originarios que antes sacaban el agua de norias y uso de malacates. Sí se habló de hacer marchas en tractores o a caballo, aún no tenemos fecha pero la gente está muy inquieta y es un asunto que está apenas tomando visos de gravedad.





La gente no se había dado cuenta hasta qué grado iba a llegar la situación pero el manto freático está tremendamente dañado, hemos llegado a señalar que pueden quedarse poblaciones fantasma como ha sucedido en Jiménez y Casas Grandes.





Los pobladores originarios están indignados y con coraje pero también con miedo porque saben que tendremos que enfrentarnos a grandes poderes económicos y políticos”.





Finalmente los ejidatarios indicaron que las autoridades de los tres poderes y niveles deben involucrarse en el tema y hacer lo que les toca ya que de otra manera, el desastre es inminente.