También gobiernos de Morena concesionan alumbrado público: Maru

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió a los señalamientos de actores políticos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes no están acuerdo en concesionar el alumbrado público, al decirles que algunos gobiernos del partido de izquierda han hecho proyectos similares.

Nombró los casos de las Alcaldías de Puebla y Ciudad de México, donde hay gobiernos del partido igual al del Gobierno Federal, así como de los diputados y regidores que han estado en oposición con las propuestas de la administración municipal.

“No es posible que para ellos, consideren bueno la concesión con gobiernos que son suyos y los que no son gobernados por su mismo partido, no sea conveniente”, comentó la alcaldesa, quien reiteró su invitación a conocer el proyecto que se tiene contemplado para que una empresa por medio de licitación nacional, se encargue de la renovación de todo el sistema de alumbrado en la ciudad por medio de concesionar por un periodo de 15 años.