También hackean la cuenta de 'El Caballo'; publican supuesta declinación

Chihuahua. – Luego de que en Instagram oficial del candidato a la gobernatura por Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, se publicara un texto sobre su declinación a favor de Maru Campos, el candidato negó categóricamente la autenticidad y veracidad de la misma.

“Ante el ataque de Javier Corral ante mi paisano César Duarte me he armado de valor para anunciar mi declinación a favor de la Gubernatura de Maru Campos. Me uno al frente de la defensa por Chihuahua”, decía textual la publicación que después de unos minutos fue borrada.

La vocera de la campaña, Rossana Vázquez, confirmó que se trata de un hackeo a la cuenta del candidato y realizarán las denuncias correspondientes en contra de quien resulte responsable.