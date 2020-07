También sacerdotes corren riesgo de Covid

Chihuahua.- La contingencia generada por el Coronavirus (Covid-19) ha provocado que los servicios funerarios sean muy limitados en cuanto a la asistencia, sin embargo la presencia de representantes de la iglesia son permitidos para bendecir los restos de difuntos, así como reconfortar a las familias que perdieron a su ser querido, una labor que a pesar de las medidas sanitarias, el riesgo es constante por exponerse ante la gente.

El vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, comentó que las disposiciones para las celebraciones religiosas mientras está el semáforo en naranja, son no presenciales, por lo que solamente las misas son transmitidas a través de radio o vía internet y medios de comunicación, pero matrimonios, bautizos, confirmaciones, XV años, fueron canceladas, ya que para efectuarse, debe ser con la presencia de los involucrados.

En cuanto a dar los Santos Óleos, padres han acudido a los hogares donde se encuentra el difunto, acudir a las capillas de las funerarias, entierros o cremaciones, con el fin de dar la bendición para el descanso eterno.

“A mi me ha tocado acudir a bendecir, a dar conforte a la familia de la persona difunta. Claro, siempre todos con sana distancia, uso de cubrebocas, nos lavamos bien las manos, usamos gel antibacterial. No nos damos la mano, ni nos abrazamos, hay poca gente por disposición. Pero aquí estamos acudiendo porque es una necesidad para la gente y no podemos negarles ese derecho”, comentó el padre “Negris”, como le dicen de cariño.

También dijo que se ha permitido hacer confesiones al aire libre con el distanciamiento correspondiente, pero ha sido algo que se ha permitido para dar este servicio a los fieles católicos, siempre y cuando se tomen en cuenta las medidas de salud, que es una parte primordial.

Reconoció que al momento de acudir a un espacio donde se vela el cuerpo de un difunto, el ánimo es aún más triste porque se limita el número de personas y la gente está ansiosa por compartir su dolor y sentir el abrazo, pero es importante respetar las indicaciones por el bien de todos, además de ser más intensos en la oración para que esta situación pase lo más pronto posible.

Recordó que hasta que el semáforo sanitario cambie a amarillo, cuando se puedan hacer celebraciones religiosas como la eucaristía, con el 50 por ciento de la capacidad de cada templo.

Dijo que a pesar de que las misas se han transmitido con la ayuda de la tecnología, no es lo mismo, ya que la esencia de la espiritualidad se requiere la presencia física de los fieles. “La tecnología ayuda, nos servimos de estos medios para transmitir el mensaje y la Palabra de Dios, pero la Iglesia son las personas”, platicó al sacerdote.