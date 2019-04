...también se suspende audiencia vs Tarín

Chihuahua.- Por falta del imputado y de las partes, se suspendió hoy una audiencia intermedia en contra de Antonio Tarín, ex funcionario de Hacienda acusado de peculado.





Se trata de la causa penal 2159/2017, una de las que el Estado lleva en contra de ese ex funcionario de la administración estatal del hoy prófugo de la justicia César Duarte.



En ese caso específico lo acusan de sustraer 12 millones de pesos mediante una simulación de un contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa Hinfra S. A. de C. V., para beneficiar al ex auditor Jesús Esparza Flores.



Tarín es señalado por firmar el dictamen de excepción a la licitación pública y el acta de adjudicación directa a la empresa, para la supuesta prestación de servicios profesionales en el análisis, evaluación y asesoría técnica especializada en el monitoreo de la imagen de la Secretaría de Hacienda.