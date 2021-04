También secretarios suspenden funciones

Juan Alanís/El Diario

A pesar de que el pasado sábado el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, dijo que los funcionarios públicos estarían laborando de manera normal durante el semáforo epidemiológico naranja, ayer lunes al Palacio de Gobierno no se presentó ninguno de los secretarios a trabajar.

A su oficina no acudió el gobernador Javier Corral Jurado, ni el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé o el consejero político Jorge Espinoza Cortés.

Sólo se pudo observar que al recinto entraron empleados de oficina y de segundo nivel, por lo que no hubo presencia alguna de otro secretario en el lugar.

El acceso al Palacio de Gobierno comenzó a ser restringido de nueva cuenta a cualquier persona que no labore en el recinto, debido a la entrada en vigor del semáforo epidemiológico naranja.

Derivado de que no se presentó autoridad alguna a laborar ayer lunes, no se pudieron atender denuncias o peticiones ciudadanas, como ocurrió con el sector de bares y restaurantes que buscaban una audiencia con el mandatario estatal, topándose con la noticia de que no estaba presente.