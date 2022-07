Tampoco la UACh enviará pasantes a plazas calientes

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- A raíz de los riesgos que atraviesan cientos de médicos pasantes en comunidades alejadas y azotadas por la inseguridad, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Secretaría de Salud del Estado, anunciaron que desde la asignación de plazas para servicio social realizada a inicios de julio, se determinó no enviar a los estudiantes a 31 plazas que presentan esta problemática.

Hace una semana, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) ya había dado a conocer que dejaría de mandar a sus alumnos a “zonas calientes” donde la delincuencia organizada impone su ley, a fin de salvaguardar su integridad.

Las localidades en las cuales ya no serán asignados estudiantes son Uruachi, Maguarichi, Cajurichi (Ocampo), Pablo Amaya (Gómez Farías), Benito Juárez, Batopilas, Cusárare, Romurichi (Ocampo), Choguita (Guachochi), Pajares, San Ignacio, Villa Coronado, San Antonio, Carichí, Tehuerichi, Salvador Zubirán, Francisco Madero, La Junta, Areachi (Batopilas), Tomochi, Temósachi, Madera, Galeana, San Lorenzo, Naica, San Francisco de Conchos, Basaseachi, San Juanito, Ignacio Zaragoza, Bocoyna y Guachochi.

El director de la Facultad de Medicina, Luis Carlos Hinojosa Gallardo, subrayó que estas plazas se mantendrán cerradas hasta que no haya condiciones de seguridad para los estudiantes, además de que mantienen coordinación permanente con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), para crear un protocolo específico para las y los pasantes de las áreas de salud que incluyen Enfermería y Odontología.

Hinojosa Gallardo añadió que se están analizando los criterios del programa de Servicio Social que se aplican actualmente. Puntualizó que es imposible eliminar este servicio pero que es posible trabajar para que el esquema sea similar al de otras unidades académicas.

De acuerdo con el reglamento de la UACH, los estudiantes tienen la obligación de cumplir con 480 horas de servicio social y, generalmente, lo realizan durante un periodo de seis meses a lo largo de su carrera.

Sin embargo, los alumnos de Medicina prestan el servicio social hasta finalizar sus estudios por un periodo de 12 meses, por lo que se plantea la posibilidad lo realicen en seis meses y mientras siguen cursando la carrera.

El doctor puntualizó que el hecho de que no se envíen a pasantes a estas regiones, no significa que no haya médicos contratados para brindar atención a los pobladores. En este mismo sentido, también el secretario de Salud, Felipe Sandoval Magallanes subrayó que existen brigadas itinerantes que recorren el territorio estatal para dar servicios de salud.

Ayer, cientos de trabajadores de la salud y estudiantes se manifestaron en la ciudad de Chihuahua para exigir condiciones de seguridad, además del retiro de estudiantes de zonas de riesgo, en respuesta al asesinato de la anestesióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Massiel Mexia Medina, de 38 años, ocurrido en la comunidad de San Juanito el 11 de julio, así como del pasante de medicina, Eric Andrade Ramírez, de 24 años, ultimado en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, el 15 de julio.

Los manifestantes expresaron su repudio ante la falta de garantías para el desempeño de su trabajo, pues estos crímenes son el resultado de la desatención que han tenido las autoridades hacia los doctores y pasantes que viven con terror ante los toques de queda o amenazas por parte de los grupos criminales.

Lo anterior se deriva, luego del asesinato de la doctora Masiel Mexia Medina, en San Juanito.

“Los pasantes representan el 13 por ciento del personal”, “la vocación no debería costar la vida", "estudié para ser doctora, no violada”, fueron algunas de las consignas que se pudieron apreciar durante la caminata.

La protesta partió desde la Glorieta de Pancho Villa hasta a las afueras del Palacio de Gobierno, pero previo a esto, las estudiantes realizaron un pase de lista a las afueras de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por los médicos asesinados en el país.

Masiel era una de las tres únicas anestesiólogas con las que contaba el Hospital Rural de Bienestar número 18 en la comunidad de San Juanito.

“A mí me quieren mandar a Bocoyna, pero ya me dijeron que la delincuencia está muy fuerte allá”, expresó uno de los alumnos.

Al término de la marcha se colgaron carteles con las peticiones a las afueras del recinto gubernamental.