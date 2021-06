Tarda FEM en girar orden de aprehensión por disparar a auto de ex esposa

Chihuahua.- La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) finalmente giró orden de aprehensión contra Hiram D. C, quien fue acusado de disparar con arma de fuego y presunto intento de homicidio contra de su ex pareja sentimental, quien se ubicaba afuera de su domicilio en el Fraccionamiento Valle Escondido, sin embargo a pesar del incidente, no fue hasta que la víctima llamo a los medios de comunicación, cuando las autoridades decidieron detener al agresor.

El hecho ocurrido la noche del pasado jueves 24 de junio, de acuerdo con Georgina, la denunciante, el ex esposo llegó en un vehículo a las afueras de la casa de la víctima quien se encontraba en el pórtico y al reconocer el auto en el que viajaba el presunto agresor, logró salvar su vida al meterse a su hogar.

Dijo haber llamado a los números de emergencia y llegaron agentes de la Policía Municipal, quienes levantaron el reporte pero no se ha realizado ninguna persecución o búsqueda de la persona.

Acudió a la instancia estatal correspondiente para interponer la denuncia por intento de homicidio, sin embargo, se le había dicho que será hasta mañana que se gire una orden de aprehensión por no tener pruebas suficientes y porque era de noche, razón por la que la queja se hizo ante esta casa editora.

Anteriormente, se había interpuesto una denuncia con orden de restricción hacia el presunto agresor señalado por la ex esposa.

Es así que se expidió la orden de protección con número único de caso 19-2021-0065193 con fecha del 23 de marzo de este año, con la agente del Ministerio Público, Laura Mingura Blanco, adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razones de Género.

La víctima, da testimonio de que la relación con el presunto agresor finalizó en 2014 mediante el divorcio concedido a raíz de violencia familiar, así como no poder acudir al domicilio de la mujer para recoger a su hija, esto por el convenio en el documento de separación.

Se explica que durante mucho tiempo, la ha acosado constantemente, enviado mensajes amenazantes de hacer daño a ella y a su propia hija, incluso de muerte, llamadas agresivas y presentarse a molestar como ocurrió el fin de semana.

También, cuando interpuso denuncia, recibió llamada agresiva que fue contestada por la agente del Ministerio Público a quien también amenazó con agresividad, sin embargo no se le ha girado una orden de aprehensión aun cuando existe documentos que avalan que debe abstenerse de acercarse a la víctima.

Lo último fue la agresión mencionada y se espera puedan dar con él, aprenderlo y hacer lo posible para que el proceso judicial se realice rápidamente para que no peligre la vida de una o más personas.