Tarda urgencias de la clínica 33 hasta 6 horas en atender pacientes

Chihuahua.- El área de urgencias de la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tarda al menos seis horas en atender a sus pacientes debido a la asignación de un solo médico, denunciaron derechohabientes la noche de este viernes.

Señalaron que había pacientes esperando al menos desde las tres de la tarde y que cerca de las diez de la noche -cuando manifestaron su queja- no había sido atendidos y al hablar con el jefe de médicos, les argumentó que “el sindicato no les permite contar con más médicos por turno”.

Los manifestantes dijeron sentirse humillados debido a que de sus respectivos trabajos les quitan una parte para solventar el servicio médico, el cual es defectuoso, tardado y de mala calidad, que si bien no se presenta de manera general, la mayoría de las ocasiones incurren en estos malos manejos adminsitrativos.

Avizoraron que el problema persistirá si no se da atención a las quejas de los derechohabientes, pues el jefé de médicos se excusó en el sindicato y no hay quién más escuche sus demandas, debido a que también les pidió presentar sus denuncias y quejas por escrito cuya respuesta puede tardar hasta una semana.