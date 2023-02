Tardan hasta tres meses para agendar audiencias

Chihuahua, Chih.- Abogados litigantes urgieron a la presidenta del Poder Judicial a que se tomen acciones para agilizar el trabajo en los juzgados, ya que señalaron que se ha llegado al extremo que tardan hasta tres meses para que se les agenda una audiencia para alimentos de menores en los procesos de la pensiones de manutención. Este planteamiento fue realizado en una reunión de Colegios de Abogados con la magistrada presidenta, Myriam Hernández.

Ernesto Avilez, vocero de la Federación de Colegios y Barra de Abogados, comentó que la tardanza en la asignación de audiencias ha significado que mujeres, que tienen a su cargo a sus hijos, no puedan obtener una pensión alimenticia en poco tiempo. Apuntó que este fue uno de los temas principales de la reunión con Hernández, quien indicó que este asunto será atendido de manera prioritaria. “El no poder tener una audiencia por alimentos repercute directamente en los menores… hay que pensar en una madre de familia que no tiene como alimentar a sus hijos”, dijo.

Expresó que la tardanza en la realización de las audiencias impacta en otros rubros, ya que hay casos de asuntos que se tardan hasta un año, cuando deberían de ser de unas semanas. Esto implica que los litigantes no puedan darle resultados a sus clientes y con ellos se retrasa también su pago, ya que muchos de ellos cobran hasta que hay una sentencia”, expresó.