'Tarifa de transporte atenderá necesidades de todos'

Los usuarios del transporte público estarán en el centro de la decisión del ajuste a la tarifa, de modo que el incremento que se habrá de dar no afecte de sobremanera su economía, afirmó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien expuso que no se puede dejar de lado el incremento que ha tenido el diésel y los demás insumos que se requieren para la operación del sistema. En este sentido, manifestó que, las pláticas con los concesionarios prevalecen para poder definir el incremento que se habrá de autorizar, pero que, es un tema que se debe analizar con detenimiento y no se puede acelerar el proceso, para tomar la mejor decisión.

Desde su llegada a la secretaría general de Gobierno, el tema del transporte público es uno de los prioritarios para atender en los primeros meses del presente año, razón por la que Santiago de la Peña aseguró que se mantienen los trabajos, pues no es únicamente definir el monto tarifario, sino que se trata de todo un esquema en el que se debe establecer la modernización y mejora de las unidades y esto implica también a los operadores que deben cumplir con ciertas normas.