Te extraño cada segundo de mis días: novia de Norberto

Chihuahua.- Tras cumplirse un mes del secuestro que culminó con el homicidio de Norberto Ronquillo, se difundió por redes sociales una carta escrita por su novia y un video que elaboró en los que describe cuanto extraña al joven estudiante originario de Chihuahua con quien sostenía una relación amorosa y cientos de planes para el futuro.

A continuación el video y la carta:









Norberto Hernandez a un mes de ti.

Siempre te ha gustado escribir lo que piensas o reflexionas para compartirlo con el mundo, alguna vez me dijiste que era bueno y ahora lo hago para ti.

Hoy se cumple un mes que siento que se me fue lo bueno de la vida, se cumple un mes que siento que se me cae el mundo todos los días, sigues siendo mi primer pensamiento y ultimo todos los días, me niego a seguir cualquier cosa que no sea a tu lado, me pesa despertar y tardarme en reaccionar el que ya no estaré contigo todos los días y que todos los planes no son nada sin ti, nadie te prepara para algo así, me dicen que siga adelante con mi vida ¿cómo puedo seguir adelante si mi día a día era estar juntos? me quedo con las cosas maravillosas que tenemos pero no puedo olvidar que nos arrancaron los sueños y planes que platicábamos a diario, cada día es más difícil, cada día me pesa mas el no poder besarte o abrazarte o simplemente platicar contigo, te extraño tanto que es difícil de explicar y sentir.

¿cómo le dices a alguien tan enamorada que simplemente ya no estás? Nos quitaron el pequeño mundo que estábamos construyendo y me siento vacía, era nuestro.

Somos demasiado jóvenes para todo esto ¿cómo se atreven a quitarte de mi lado? si estábamos tan completos juntos.

Hablamos tantas noches de no querer separarnos nunca y de cuanto valorábamos habernos encontrado que me desespera el no poder tenerte conmigo ¿que se supone que son mis días sin ti?

Rogaba al cielo que regresaras y ahora no me queda nada.

Amor sigo tan enamorada de ti que no quiero enfrentar el mundo si no estás conmigo, Te extraño cada segundo de mis días.

Conocí partes de ti que nadie más conocía y tu de mi, me quedare con eso toda la vida pero nos falto tanto tiempo que sigo llena de ilusiones y de amor pero también del sentimiento más horrible que he tenido que es tu ausencia.

Solo queríamos ir descubriendo el mundo juntos, estudiar y trabajar y checar que nuestros horarios quedarán para vernos era nuestra mayor preocupación, no quiero hacerlo sin ti, no quiero seguir sin ti amor.

No sé qué hacer con mis días, me siento desesperada por todas las ilusiones y amor que teníamos el uno por el otro, me duele lo que pudimos llegar a ser y lo que nos faltó pero te agradezco todo el amor que nos dábamos a diario.

No olvidare el primer beso, la primera vez que me dijiste te amo ni olvidare nuestra historia, el amor tan puro e intenso desde el principio.

Extraño tus manitas calientitas, tus abrazos, tus besos, tu olor, tu risa, extraño tanto tanto tu voz y lo que me hacías sentir cada que nos veíamos, extraño tus brazos y la manera en la que nos entendíamos, el escuchar un “Damn te ves hermosa” para recibirme todos los días, te extraño completo y cada día más.

Las noches se me hacen eternas y siento que todo fue ayer pero al mismo tiempo se me hace tan lejano el tenerte cerca que mis días se sienten súper confusos.

Juro que cierro los ojos y puedo sentir tu abrazo y tu beso.

Cierro los ojos y cualquier momento de calma me regresa al primer beso,

A la primera vez que me dijiste te amo

A las tardes diarias de vernos y aprovechar cualquier momento para estar juntos.

A las tardes y noches en tu cuarto contándonos como veíamos cualquier tema desde puntos de vista súper contrarios.

A hacernos preguntas al azar, pensar en cualquier tema y hablar horas de lo mismo, hacernos algún test de YouTube o jugar PUBG.

A qué cualquier viaje en coche sonará al mejor plan del mundo porque sabíamos que era nuestro tiempo de platicar horas y olvidarnos de todo lo demás, solos.

A planear que íbamos a hacer las vacaciones día por día.

A estar horas acostados y contándonos nuestras vidas para decir al final “esto no se lo había contado a nadie”

A cantar en el coche juntitos o bailar.

Regreso a mi momento favorito contigo, una y otra vez.

Mi mundo está derrumbado y pido a Dios un poco de calma y entender un poco la razón de todo lo malo, de lo mala qué ha sido la vida desde que no estás.

No entiendo como puede estar pasando esto si solo tienes 22 años, que desesperación y confusión ¿en qué momento la vida dejo de valer? hay días que mi fe se quiebra pero el amor que nos tenemos me da fuerza de nuevo.

Estoy segura de que algo bueno hice en la vida para que me pagara con tenerte en la mía el tiempo que fuera.

Te necesito tanto que me desespera, todo es diferente sin ti, todo tan malo, acostumbrarme a ti y no poder tenerte es lo peor que he sentido, quisiera parar el mundo, ponerle pausa a toda la vida y estar contigo.

Un mes y sigo buscándole significado a cosas que seguro no entenderé, probablemente no soy tan buena persona como tú porque sigo enojada con la vida por no tenerte aquí conmigo físicamente pero agradecida con quien tenga que estarlo por haberte puesto en mi camino y permitirnos estar juntos un ratito.

Me hiciste ver la vida de una forma totalmente diferente, un cambio total y te lo agradeceré toda la vida amorcito.

Quiero contarte que tu familia está fuerte por ti, llenos de amor, recordándote y amándote, toda la gente que te piensa a diario, eres grande incluso cuando no estás aquí.

Tus mejores amigos viven ahora por ti y todo lo harán en tu memoria, Jess, Yosef, Anapau y hasta Villa que por fin pude conocer, todos llenos de tanto amor por ti y extrañándote a cada segundo.

No sabes cuantas veces he pedido al cielo un segundo más contigo y cuantas cosas ofrecí a cambio de tenerte conmigo.

No quiero ni puedo despedirme porque no te vas, estás siempre conmigo, me dejas este amor tan grande y bonito que tenemos y que seguiré alimentando, me encanta pensar que me escuchas, que me cuidas como siempre, que sabes cuanto te estoy amando a diario y cuanto te pienso, te amo con el alma y algún día nos veremos bby, mientras tanto, viviré por los 2.

No me queda más que darte las gracias por haberme escogido como tu novia y por darme todo este amor que guardo para siempre.

Pronto estaré fuerte por ti y para siempre amor, es imposible explicar lo mucho que te extraño, me encantas y tomará su tiempo para todos pero te prometo siempre pensar en ti con una sonrisa y con el pecho lleno de buenos recuerdos y amor sincero.

El gatito sigue necesitando de ti como el primer día, todo siempre será por ti guapo.❣️

I love you bby, I miss you.

Una de tus razones para escribir es mostrar y compartir tu punto de vista e intentar que la sociedad sea mejor y más consciente de algunas cosas y vaya que lo lograste.

No soy tan buena como tu para estas cosas pero lo único que puedo decir es que abracen muy fuerte, besen mucho, digan te quiero mil veces, vivan en paz, no malgasten su tiempo en situaciones o con gente que no les trae felicidad, quieran mucho mucho, vivan con un corazón grande, perdonen, no tengan rencor ni envidias y llenen su vida de amor que la vida pasa.

Nunca estas muy [email protected] ni muy grande para lecciones de vida cómo está, que nos hacen valorar mucho más a quienes amamos y la vida que tenemos.

Hoy más que nunca abraza a tus familiares, diles cuanto los quieres y valoras tenerlos a tu lado, abraza a tus amigos, a tu [email protected] y hazles saber cuanto los amas para que pase lo que pase mañana no te quedes con ganas de nada.

Ve por la vida amando y dando lo mejor de ti a quien te rodea.

Te amo con todo mi corazón y eternamente amor. ❤️