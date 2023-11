'Te perdí por segunda vez, tu ausencia me duele'

/ En el marco del Día de Muertos, ella colocó un altar en honor a su esposo en donde puso una ofrenda con las cosas que más le gustaban a su ser querido

Chihuahua.- “Te perdí por segunda vez, le pedí a Dios, le supliqué e imploré que me hiciera el milagro de verme en tus ojos hermosos una vez más pero no fue así”, dijo Rocío, esposa de Alberto Álvarez Castro, uno de los 13 migrantes desaparecidos en Coyame de Sotol y quien fue encontrado sin vida hace unos meses en una fosa clandestina.

En el marco del Día de Muertos, ella colocó un altar en honor a su esposo en donde puso una ofrenda con las cosas que más le gustaban a su ser querido.

De acuerdo con el testimonio de esta mujer, desde que ella perdió a su marido las noches han sido de tristeza, soledad e insomnio por su ausencia.

“Hoy que ya sé dónde estás mi corazón tiene un poco de tranquilidad porque sé que descansas en paz y que estás en un lugar maravilloso, que solo te adelantaste un poquito a buscar ese rinconcito en cielo para estar juntos los dos y nunca jamás separarnos”, dijo Rocío.

Así mismo, ella expresó que todos los días se pregunta por qué él si era una persona llena de vida, de ilusiones.

“Él era el hombre y el padre perfecto y en un momento todo cambió; cuesta mucho aceptarlo, cuesta mucho encontrarle un sentido a lo que ya no tiene sentido. Poco a poco voy descubriendo que este dolor lo vamos a ir transformando y aprenderemos a vivir con él”.

De igual forma, la familiar de la víctima dijo que recordará todo lo que vivieron ella y sus hijas y que honrarán su memoria con todas esas vivencias hermosas que les dejó.

“Tu amor siempre estará presente; honraré tu vida con mi vida, cada segundo cada instante, cada día. Nuestras hijas siempre me recordarán ese amor tan grande y bello que nos tuvimos. Te extraño mucho y siempre lo haré; presente ahora y siempre pelón”, finalizó Rocío.

Alberto junto con otros 12 hombres tenía un sueño, cruzar a los Estados Unidos y darle una mejor calidad de vida a su familia. Al parecer todos habían contactado a la misma persona, la cual les ayudaría a cumplir su objetivo, sin embargo, después de días sus familiares no pudieron contactarse con ellos.

Presuntamente estos hombres fueron captados por grupos del crimen organizado que controlan la zona fronteriza.

En una de las tantas manifestaciones que familiares hicieron frente a Palacio de Gobierno, una de las víctimas indirectas dijo que estaban levantando la voz por ellos, ya que no estaban presentes. “Somos 13 familias esperando una respuesta, nuestro primer llamado es a la gobernadora y a las autoridades”, externó la esposa de una de las víctimas.

El segundo mensaje en esa ocasión fue para quienes los privaron de su libertad y para los jefes de plaza. “Si por sus razones les quitaron la vida, nos suponemos que quedo saldado lo que debían, ¿pero nosotros qué les debemos?, sólo queremos saber en dónde están”.

Así mismo, los seres queridos de estos jóvenes dijeron que si aún queda un poco de amor en el corazón de los que se los llevaron; piensen que su madre, hermana, hijos, esposa están desconsoladas.

El último llamado fue para la ciudadanía de todo el estado de Chihuahua.

“Yo les pregunto ¿por qué los actos de los malos, es el silencio de los buenos? No te calles, denuncia y no esperes a que te toque a ti vivir esta agonía y desesperación. Nosotros solo buscamos encontrar eso que tanto amamos y a la fuerza se llevaron. Si tu cuentas con información por favor no dudes en mandarnos un mensaje a la página todo será completamente anónimo”.

Después de 23 meses y once días de desesperación, angustia y sufrimiento; diez de ellos fueron localizados sin vida en una fosa clandestina en una brecha que conduce a la localidad de “El Mimbre”.