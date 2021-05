Techos y muros verdes, solución sostenible

Silvestre Juárez/El Diario

Muros verdes, techos con vegetación y huertos autosustentables son tendencia en arquitectura, y diseño de espacios urbanos en muchas partes del mundo, pues también contribuyen al medio ambiente. Asimismo tienen ventajas como la reducción de la sensación térmica en este tiempo de calor hasta en cinco grados, innovando con sistemas de riego por goteo que ahorran hasta el 80 porciento de agua, sin embargo en Chihuahua debido a su clima extremo no han tenido el auge que en otros estados.

“Aquí en Chihuahua es posible, pero no ha impactado como debería, como en Monterrey u otros lugares del país. Esto no es por el calor, porque en realidad los muros verdes ayudan mucho en ese sentido, reducen hasta en cinco grados la temperatura de donde se colocan, por eso ayudan a refrescar mucho, pero son las heladas las que sí han afectado estos sistemas, por eso se usan otro tipo de plantas que pudieran ser no tan llamativas”, señaló el Ingeniero Abraham Pérez Cháves, diseñador de jardines verticales de la empresa AVM.

A pesar de ello, dijo que se trabaja por ver qué tipo de plantas resisten todo tipo de temperaturas, aunque no llegan a ser muy vistosas, la mayoría de ellas en exterior, son plantas que se ven beneficiadas de recibir directamente la luz del sol, asimismo la ventaja es el ahorro de la energía de aires acondicionados, así como la capacidad que tienen para crear ambientes frescos.

“El sistema de riego que usamos es para cada planta en una bolsa de tierra, en un sistema por goteo que hace que dejemos de desperdiciar hasta un 80 porciento de agua”, apuntó.

En este sistema como el que se instaló en la Ciudad Judicial, se riegan 15 minutos durante la mañana y 15 durante la tarde, explicó, las cuales tienen seis años desde su instalación y se han mantenido gracias a este ciclo.

Además de ello también se hacen instalaciones de jardines interiores, mismos que han tenido un poco más de aceptación también por el factor social.

“En el ámbito social, corporaciones y empresas han implementado las plantas con el motivo de que en la convivencia diaria y de espacios aminora el estrés, aminoran el ruido y crean ambientes relajantes en interiores y exteriores”, abundó.

Aunado a ello existen también proyectos como huertos urbanos, que producen variedad de verduras durante todo el año para generar autosustentabilidad.

La empresa AMV es una de las pocas que realiza este tipo de instalaciones en Chihuahua y se pueden encontrar a través de sus redes sociales como avm_ agricultura en Instagram y Jardínes Verticales AVM en Facebook.