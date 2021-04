Teme Brenda Ríos por su vida

Chihuahua.- “Hoy he decidido revelar públicamente una serie de acciones para responder a maniobras con las que se busca intimidarme para que abandone la candidatura al Gobierno de Chihuahua por el Partido Verde Ecologista de México”, dio a conocer la candidata del Partido Verde a través de un comunicado.

“Las acciones, que buscan inmiscuir a otras candidatas y candidatos a diputaciones locales así como a dirigentes municipales del instituto, iniciaron los días posteriores a mi registro y coinciden con la Solicitud de Licencia de manera Indefinida por la dirigencia nacional a María Ávila Serna, como secretaria general en el estado”, agregó.

Agregó que le preocupa la integridad de su familia y la propia. “Por ello no estoy dispuesta a esperar a que los hechos adquieran otra dimensión. Primero que nada, me he puesto en comunicación directa con el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido a través del delegado en Chihuahua, Manuel Barrera Guillén, para enterarlos a detalle de lo que sucede… con el respaldo integral de mis dirigentes, estoy en condiciones de anunciar que procederé a interponer denuncias penales por amenazas y diferentes actos intimidatorios ante la Fiscalía General del Estado y los órganos electorales, tanto nacional como estatal”, agregó.