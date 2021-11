Teme comercio local bajas ventas tras apertura de frontera con EU

El comercio local no descarta que con la apertura de la frontera a viajes no esenciales a partir del próximo ocho de noviembre, enfrente cierta baja en las ventas, dado que para muchas familias era ya hasta una tradición muy arraigada el ir a Estados Unidos a realizar su compras durante el llamado black friday el 26 de noviembre y las decembrinas, cosa que no han podido hacer desde hace más de un año.

Lo anterior lo señaló ayer el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Ricardo Perea García, quien apuntó que el mayor efecto negativo por la reapertura será el comercio de la frontera norte de Chihuahua y de todo México.

Para atenuar este impacto y alentar a la población a hacer consumos en la localidad, la Cámara Nacional Radio y Televisión llevan a cabo una campaña promoviendo que el gasto durante El Buen Fin se haga en la localidad, entre los negocios que generan empleo en la ciudad o entidad.

Ricardo Perea indicó que el comercio organizado espera que la población no este desesperada y vaya y abarrote las tiendas en Estados Unidos, quienes han manifestado una necesidad de que los chihuahuenses, en el caso de El Paso, Texas, de nuevo a realizar sus compras como estaban acostumbrados.

De acuerdo con sondeos entre las diversas cámaras y el mismo Consejo Coordinador Empresarial se piensa que una vez que se abran las fronteras a viajes no esenciales, sí habría una afluencia extensa ya que durante más de un año estuvo cerrada y hay quienes desean retomar sus compras habituales en Estados Unidos.

Consideró que las condiciones que se impondrán para poder pasar como es comprobar que se tiene el cuadro completo de vacunas Covid-19 y una prueba reciente de no estar enfermo, así como el tiempo de espera para poder cruzar, pueda desalentar a algunas personas a viajar y mejor decida hacer sus compras en la localidad.

No obstante, precisó que aun hay incertidumbre en torno a si será necesario presentar una prueba Covid-19 a quienes se internen por tierra a Estados Unidos, como ya se pide a los viajeros que llegan por avión.

Finalmente señaló que aunque la economía no ha estado bien en Chihuahua, se proyecta alcanzar al menos el 70 por ciento de la derrama económica de la jornada de El Buen Fin de 2019, si no hay una desbandada de compradores locales hacia El Paso, Texas y otras ciudades a partir del próximo ocho de noviembre.