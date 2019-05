Temen mujeres 'salir a caminar' por violencia

Chihuahua.- Varias estudiantes de bachillerato denunciaron que debido a la delincuencia ya no se sienten seguras al caminar solas por las calles de noche.

Entre ellas se encuentra quien dijo ser amiga de la joven Myrna, quien fuera asesinada y abandonada en calles de la colonia Oviedo Baca.

Expresó que recientemente fue víctima de un asalto en el que la golpearon en la colonia Unidad Proletaria.

A pesar de salir uniformada con los colores de su escuela preparatoria, esto no impide que la joven sea víctima de acoso e incluso haya sido golpeada y robada, mientras que recuerda con miedo el asesinato de Myrna Zubiate a quien dijo haber conocido.

“La verdad es que no te sientes segura en las calles, hace un mes sufrí un asalto, me quitaron mi celular y me golpearon; me reventaron el labio. Yo no puedo salir en la noche, me da muchísimo miedo, hace un mes mataron a una conocida mía que se llama Myrna”, expresó.

Añadió que a pesar de que ella y sus compañeras desean salir a caminar por las calles o al parque, la violencia que se presenta evite que puedan realizar estas actividades.