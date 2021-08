Temen otro derrumbe en el centro

Silvestre Juárez/El Diario

Locatarios del Mercado Popular Chihuahua reconocieron tener temor de que la vivienda que sufrió derrumbe a causa de las lluvias, tenga otro que les afecte, ya que la estructura está muy debilitada y las autoridades no han realizado acciones más que limitar la zona para evitar el paso.

Fue a principios de julio de este año, cuando sólo escombro quedó de la finca ubicada en la calle Segunda y Doblado en el Centro de la ciudad, algo que ha puesto en alerta a quienes tienen sus negocios.

Tal es el caso de Don Valentín, quien tiene su local de venta de burritos justo al lado de la casa que hasta hace algunos años era un negocio de venta de semillas y productos del sur.

“Sí tenemos temor, porque estamos al lado. ¿Qué pasa si se cae más? Pues nos cae a nosotros. No hemos visto que las autoridades hicieran algo, ni cuando se cayó la primera vez, la hubieran tumbado o el INAH que no hizo nada, nomás dijo que la cuidaba y ahorita no hacen nada, que permita quitar todo de una vez”, comentó el comerciante de la zona.