Temen por la vida de Alexa

Necesito que aparezcas pronto, no puedo dejar de pensar en ti”, claman familiares

El 28 de este mes, la menor de edad cumplirá 14 años.

"Alexa, dónde estés quiero que sepas que te quiero. Cada día que pasa te extraño más; necesito que aparezcas pronto. No puedo de dejar de pensar en ti, cada día que pasa te lloro más, quisiera que esto fuera una pesadilla”, fueron las palabras de una familiar de Alexa Itzel N., la niña de 13 años que fue sustraída por Pablo Gerardo G.M., alias “El Yayo”, la madrugada del cinco de junio del 2022.

Pablo, mejor conocido como “El Yayo”, sembró miedo y terror en la colonia Genaro Vázquez, lugar en el que él operaba. La autoridad lo relaciona con tráfico de personas , venta y distribución de drogas al sur de la ciudad.

Cuando recién ocurrieron los hechos, una de las familiares de la pequeña, entrevistada por El Diario, refirió sentir mucho temor por parte de este sujeto.

“Tenemos mucho miedo. El hombre que se llevó a Alexa, es muy agresivo; de hecho, él ya ha estado en la cárcel por matar a otra mujer junto con su hermano”, señaló en aquella ocasión, una de las víctimas indirectas.

Todo ocurrió el cinco de junio cuando el presunto responsable llegó a la casa de Alexa y se la llevó por la fuerza; minutos más tarde regresó y con engaños sacó a Marisol (madre de la niña).

Desde ese momento, inició el calvario para esta familia.

“El Yayo le dijo a Marisol que se le había ponchado el carro y que la niña estaba cuidando el vehículo, que lo acompañar.

Fué por lo que ella caminó de su casa a unas calles más abajo y justo en una esquina fue donde este hombre le pegó seis tiros”.

Así lo cuenta una de las familiares de las afectadas quien por miedo a represalias decidieron no decir su nombre ya que temen por su vida.

A unos cuantos minutos de la vivienda de Marisol, el presunto responsable detonó su arma de fuego en contra de la madre de Alexa, con quien previamente, de acuerdo con versiones de vecinos, ella había discutido, pues, quería saber en dónde estaba su hija y en que condiciones se encontraba.

Como pudo, Marisol caminó desde el lugar de los hechos hasta la casa de una hermana, una distancia de 500 metros aproximadamente. Subió por un arroyo, recorrió parte del Periférico R. Almada y posteriormente volvió a tomar el camino de tierra hasta que, como pudo, llegó.

En ese momento, los familiares llamaron a la policía quienes llegaron minutos después de los hechos arribaron a la zona.

Antes de comenzar con la búsqueda de la niña, las hermanas de Marisol fueron a rescatar a la hermana menor de Alexa, pues tenían temor de que algo le fuera pasar.

“Fuimos a buscar a la hermanita de Alexa pues no sabíamos si ella estaba bien o si también se la habían llevado; pero, afortunadamente y pese a que se encontraba asustada, estaba con bien”, dijo otra de las familiares.

La otra pequeña dijo a sus tías que el “El Yayo” regresó a la casa después de que su mamá había salido, pero que no le abrió.

Seis meses después, Pablo Gerardo fue aprehendido luego de dispararle a otro hombre.

A su vez, otra de las personas quienes tienen un vínculo sanguíneo con las víctimas; refirió que ellas sólo quieren saber en dónde está Alexa.

“Las personas como tú nos enseñan, nos abren los ojos, nos muestran el camino pero también dejan en evidencia las miserias humanas. Ojalá puedas escucharme y entender la demora en encontrarte. No es porque no te busque ni tampoco porque haya gente a la que no le importes. Todo lo contrario, es mucha la gente que te quiere sin haberte conocido”.

De igual manera, las familiares dijeron: “ver tu cara en todos lados, me da mucho orgullo. Pero también me da tristeza e impotencia, porque no estás con nosotros. Para la Fiscalía sólo somos un número, una estadística, un casillero. Pero somos personas, somos hijos, hijas somos hermanos y hermanas, somos amigas.

También somos personas con derechos, personas que exigimos justicia”, que queremos verla de nuevo.

Actualmente, “El Yayo” se encuentra en prisión preventiva por los delitos de desaparición forzada cometida por particulares, por violación sexual y por feminicidio en grado de tentativa.

Los familiares continúan en la espera de que la Fiscalía emita una recompensa a quien de información acerca del paradero de la menor; solicitud que será canalizada al área de la Comisión Estatal de Búsqueda.