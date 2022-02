Temen por su vida afectados por fraude en la JMAS

Chihuahua, Chih.- Afectados por el presunto fraude cometido al interior de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS), aseguraron temer por su vida y la de su familia por lo que ruegan a la Fiscalía General del Estado (FGE), les proteja ante dicha posibilidad. Lo anterior, según se establece en las denuncias interpuestas ante la FGE e identificadas con el NUC 19-2022-0003318- y 19-2022-0003338 recibidas por el agente del Ministerio Público orientador y turnadas a la Unidad de Delitos Patrimoniales.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, que habría invertido 360 mil pesos, tras aportar el dinero y no recibir los intereses prometidos, acudió a la JMAS y personalmente habló con el hoy occiso René Villarreal, quien le entregó un cheque y le dijo que lo cobrara casi un mes después.

“Nos dijeron que nos iban a pagar antes de las elecciones y fue hasta el 2 de octubre de 2021 que el señor, al que fui a buscar personalmente, me dijo tajantemente una vez que le exigía el pago: mira cabrón, toma este cheque y espérate al día 28 de octubre para cobrarlo, si lo haces antes vas a tener problemas, porque te van a poner una chinga y te matan, de manera que llévatela tranquilo” Según el quejoso, en ese momento (2 de octubre) Villarreal le entregó un cheque por la cantidad total que había invertido al inicio, sin sumar nada de los supuestos intereses generados, y que tras por lo menos 5 meses de haber entregado el recurso, esperaba recibir. “Acudí al banco en la fecha que me dijo porque me dio terror que me fueran a hacer algo. Llevé el cheque a la cuenta del banco señalado y girado por la señora Alejandra Montañez de la cuenta número 0047428312. El banco rechazó el documento por insuficiencia de fondos”.

Luego de eso, sigue la narrativa, buscó a la persona que lo convenció de invertir, quien le dijo que tuviera paciencia ya que en ese momento el dinero se estaba usando para obras, pero al concluirlas le pagarían.

“Yo veía que había muchas gentes afectadas en igualdad de circunstancias y le dije: oye y a los demás por qué sí les has pagado y contestó que había unos más simples que otros y sí se les estaba pagando”.

Dicha respuesta, dice, lo alteró y se fue a buscar a la esposa de Villarreal a la calle Misión de Chínipas del fraccionamiento Campanario, donde aparentemente vivía y donde también se llevó una sorpresa.

“Ahí observé que no tenían nada de muebles, era una casa señuelo. Era algo que no tenía seriedad, como con cosas extrañas. Buscándolos y buscándolos pasó el tiempo y con extrema tristeza veo que hoy el señor Villarreal es occiso, pero que su esposa está sustraída de la acción de la justicia. Así que hoy me veo precisado a denunciar este fraude porque estoy temeroso de mi vida, de mi integridad personal y la de mi familia”.

Al ver que Villarreal Pérez no le daba una respuesta satisfactoria, el quejoso -dice en su denuncia- optó por buscar a alguien que ostentara un puesto superior, acudió al área de finanzas y abordó a quien aparentemente era el encargado comercial de la JMAS.

“Un sujeto déspota, gritón, agresivo, que hablaba de una forma tan prepotente que a uno le da miedo. Al recibir mi reclamo se burló y me amenazó “sigue de chirinolero y te mueres, y es todo lo que sé”. Por prudencia nos quedamos tranquilos unos días y de repente cambió el año y aquel responsable de tanto fraude, porque son muchos millones, más de 65, apareció muerto. Por eso ruego la protección de la fiscalía, porque temo fundadamente por mi integridad y la de mi familia a más que imploro profundamente que se consigne a los responsables”, apunta.

El pasado 9 de febrero se dio a conocer el hallazgo del cadáver de René Villarreal Pérez, exfuncionario de la JMAS, en un arroyo rumbo a la salida a Delicias a la altura de la empresa MACSA. Luego de eso, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, declaró ante los medios de comunicación que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y se determinó que previo a ser encontrado, tenía alrededor de 19 días de haber muerto. En aquel momento, Fierro Duarte dijo también que Villarreal Pérez, habría sido torturado previo al asesinato ya que el cuerpo presentaba múltiples contusiones, heridas por proyectil de arma de fuego y fue degollado.