Tendrá Municipio actividades navideñas en línea

Chihuahua.- El Instituto de Cultura del Municipio (ICM) invita a toda la comunidad a celebrar juntos "Navidad Contigo" que se transmitirá en línea durante diciembre, modalidad realizada para evitar aglomeraciones debido a la contingencia sanitaria de Coronavirus (Covid-19).

"Navidad Contigo" consta de ocho fechas en donde podremos disfrutar de eventos decembrinos en línea como: música, teatro y actividades para niños que evocan la unión de las familias chihuahuenses en esta época navideña.

A causa de la situación actual "Celebremos juntos la navidad" es la unión de ocho diferentes instituciones involucradas en organizar este festival navideño y que se transmitirá en línea a través de cada una de sus redes sociales.

Programa:

Jueves 17 "Pastorela Digital", por el grupo de teatro del Tecnológico de Monterrey.

Viernes 18 "130 Navidades Palmore", una presentación musical a cargo de la institución educativa Palmore.

Sábado 19 "Navidad en los hogares", por la escuela de teatro Encore.

Lunes 21 "Podcast Navideño", por Cultura Seis Catorce del ICM.

Miércoles 23 "Esta pastorela sale porque sale" y "You make it feel like christmas", por la Universidad La Salle.

Viernes 25 "Navidad para los niños", por la Mediateca Municipal del ICM.

Sábado 26 "Navidad en casa", por la Facultad de Artes de la UACH.

Miércoles 30 "Navidad Musical a distancia", por el Conservatorio de Chihuahua.