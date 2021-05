Tendrán comercios pequeños descuentos por el Día de las Madres

Chihuahua, Chih.- Los negocios en pequeño dispondrán de una serie de promociones del 25 al 30 por ciento de descuentos en ropa, zapato, bisutería y otros artículos para incentivar las ventas del Día de la Madre, informó ayer el director de la Canacope, José Guerrero Alderete Pacheco.

No obstante, precisó que muchos negocios no tendrán capacidad y holgura para dar grandes descuentos, además de que, dada un alta de demanda de productos, de compra casi obligada, el comportamiento de mercado tira a no castigar los precios.

Alderete Pacheco señaló que el sueño de los comerciantes en pequeño es que también a ellos les aumenten las ventas en esta festividad de las madres, y no sólo a los grandes establecimientos o franquicias.

Indicó que un número importante de giros se benefician de esta fecha, desde las pastelerías, florerías, tiendas de ropa, zapatos, joyería y hasta los mismos abarrotes, entre otros.

El director de la Canacope dijo que, al reunirse las familias en casa, siempre se buscan diversos productos en las tienditas.

Señaló que el 10 de mayo siempre es un día especial y se hace algo diferente al resto de la semana y eso genera una mayor derrama y aumentos en ventas diferentes.

José Guerrero Alderete dijo que no es tan fácil ofrecer grandes descuentos a los negocios chicos, como sí lo ofrecen las grandes cadenas comerciales, aunque sí hacen ajustes con el afán de vender un poco más.

El director de la Canacope apuntó que también hay que tomar en cuenta que los micro o pequeños negocios no tienen mucha capacidad u holgura financiera para dar grandes descuentos al precio final de la mercancía.

También juega un papel importante las fuerzas del mercado y como se sabe que en esta fecha la gente necesita adquirir ciertos productos y se tiene una alta demanda, por lo que no es necesario hacer grandes descuentos.

Apuntó que comercialmente son las fechas en que se necesita más artículos de reglado, entonces no hay necesidad de castigar precios y aprovechar así la temporada para tener más ingresos.

Finalmente dijo que incluso hay productos de muy alta demanda para esta festividad como son los ramos de flores, las cuales, incluso hasta aumentan de precio y aun así se venden.