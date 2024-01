Téngale miedo a la soledad en Plomosas

Todo empezó con una de esas expediciones para las que todos te recomiendan que nunca vayas solo, pero en fin. El día anterior me perdí en el desierto. Cuando eché a caminar, hacía ya cinco horas que el vehículo todoterreno se había echado literalmente, como caballo reventado.

A los 30 kilómetros de andar a pie, dejé de hacer caso a los letreros engañosos. Recuerdo que todavía a bordo de mi maravilloso e invencible corcel, había tomado la desviación en el kilómetro 59 de la carretera que va a Coyame, donde hay un camino de terracería que dice que conduce al Placer de Guadalupe. Entré yo al dicho camino, con la intención de ir al Placer ése, pero algunas decenas de kilómetros más adelante, pasando el Pueblito y la Estación Falomir, se me partió la flecha, que es lo peor que le puede pasar a uno en estas secas soledades.

Y ya caminando, apenas me quedaba un cuartito de litro de agua, y lo iba yo pichicateando, a sabiendas de que tarde o temprano llegaría a algún pueblo. Pero el camino desapareció en un recodo, se convirtió en una vereda de mulas que subió a una serranía baja.

Con la llegada de la noche oscura, decidí esperar a que saliera la Luna. Me senté en una saliente de un barranco, y poco a poco, allá abajo se prefiguraron unos puntos claros que conforme alumbraba la Luna, los vi como una sucesión de casitas.

Pero ¿un pueblo aquí? ¿Y sin luces? Sí, en efecto, desde cualquier punto de vista, Plomosas es un conjunto habitacional armónico, con casitas muy parejas y calles regulares que dan la impresión de ser un pueblo vivo.

Las casas, se puede advertir, están construidas sobre firmes cimientos y sirvieron de morada a familias grandes, pues tienen cuatro recámaras, sala, comedor, una amplia cocina y un baño, alacena y clósets. Aún en pleno día, caminar por las calles y los jardines otrora florecientes y hoy llenos de maleza, produce escalofríos, y cualquier ruido de ramitas quebradas hace saltar el corazón y es inevitable voltear lleno de temor.

Con más de 40 años de agonía, Plomosas se resiste a perecer en el olvido, aunque ahora sólo tiene al viento como actor, y a Don Ramón Tarango como testigo de su ruina inminente. Cuando bajé del cerrito, me encontré con don Ramón, un amable hombre de 62 años que vio nacer y crecer a un pueblo que se encuentra muriendo lentamente. “Yo soy el único asistente al funeral”, me dijo el hombre con cierto humor. El señor Tarango no necesita de mucho, tiene a sus animalitos, el dinero mensual de su pensión y todo un pueblo para él solo.

Desde 1981, cuando la empresa minera cerró, el ermitaño ha sido el testigo más fiel de la partida de cada una de las más de 200 familias que llegaron a habitar Plomosas en sus mejores tiempos.

Antes de que me obsequiara el hombre con frijolitos de la olla, y que me abasteciera con agua en una cantimplora que me cedió amablemente, no pude dejar de preguntarle por las luces que se ven en las noches revoloteando entre las casas.

“¿Eso? Oh, pues son las almas de los mineros muertos, pero no les tenga usted miedo, téngale más miedo a la soledad”.