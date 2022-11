"Tengo la esperanza de traerte de vuelta"

“Hermanita, estos siete meses que se cumplen por tu desaparición han sido de mucho dolor, angustia y de mucha incertidumbre; sólo le pido a Dios que te proteja y te cuide, donde quiera que estés; no pierdo la fe y la esperanza de traerte de vuelta a casa con nosotros. Te amo y no sé vivir sin ti”, expresó Denisse Valenzuela, hermana de Marybell Valenzuela, desaparecida desde el pasado 15 de abril.

Un día como hoy, pero del mes de abril, Marybell Valenzuela de 37 años y originaria de Estados Unidos, salió de su casa en Ojinaga y hasta este momento, no se sabe nada sobre su paradero. Un pantalón de franela tipo pijama y una sudadera, es lo que ella traía puesto consigo el día de su desaparición.

“Desde es a noche, no volvimos a saber nada de ella; estamos desesperados, la Fiscalía ya no nos ha dicho nada, ya no han salido a buscarla ni con los perros, ni con nada”, dijo la hermana. Elier C.S., quien ya fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición por particulares agravada; hasta el momento no ha querido hablar y de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, el plazo de investigación concluía el pasado 4 de noviembre; sin embargo, no se sabe el por qué no se ha cerrado el caso.

“Él era su pareja sentimental, ella se fue con él, como es posible que no hable, que no diga nada, necesitamos que la autoridad haga algo pronto”, expresó Denisse. Así mismo, la hermana de Marybell, pidió a la sociedad que no sean cómplices de este cruel y doloroso hallazgo que no se queden callados y que terminen con la angustia de una madre, de unas hijas de sus hermanos.

“A la gobernadora le pido su ayuda; que voltee hacia nosotros, que no nos deje así; que atienda cada caso que hay así en Ojinaga”, refirió Denisse.

Marybell quien es madre de un niño de 10 años, dos niñas de cinco y once y una adolescente de 16, pesa 56 kilogramos, mide 1.64 centímetros, de tez trigueña clara, delgada, de cabello regular, lacio castaño con puntas más claras y ojos verdes. asanchez@diarioch.com.mx