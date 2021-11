Tenía la UACh bloqueado a El Diario

Archivo / El Diario de Juárez

Chihuahua.— La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) tenía bloqueados a los medios de comunicación El Diario y La Opción en su red inalambrica de banda ancha (wifi), confirmó el coordinador de Comunicación Social de la Institución Académica, Luis Rubén Maldonado Alvídrez.

En este sentido, desconoce desde cuándo están bloqueados estos medios de difusión, por lo que iniciará una auditoría para verificar estos datos y qué otros medios están en las mismas condiciones.

Maldonado señaló que la suspención de El Diario y La Opción en la red wifi de la UACh debe ser de tiempo atrás, debido a que se enteró desde hace algunos días; revisará con Tecnologías de la Información qué páginas están bloqueadas para proceder a reactivarlas.

El coordinador de Comunicación Social de la UACh dijo que será el próximo lunes, por conducto de la Secretaría Geneneral de la institución universitaria, cuando se tomen las medidas pertinentes y se vea cuántas páginas más de medios de comunicación fueron afectadas.

Agregó que los sitios no están bloqueados, simplemente no cargan y el servidor no permite abrir las páginas digitales, por lo que analizará con los especialistas de información de la UACh cuál es el problema.

Recalcó que la auditoría solicitada de cada una de las páginas digitales de medios de comunicación podrá determinar cuáles de ellas no podía abrir y los posibles motivos para buscar la mejor solución y que no vuelva a suceder.