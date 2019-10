Termina plazo para invasores

Chihuahua.- Los ocupantes de las casas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado que llevan un proceso legal por despojo simple y que acordaron ante el juez deshabitar las viviendas desde ayer 30 de septiembre, informaron que por falta de recursos no podrán cumplir con ese acuerdo y que permanecerán en las viviendas a pesar del proceso legal que continúe en su contra.

El día de hoy se presentarán en audiencia ante el juez, a quien solicitarán una prórroga de 4 meses para poder juntar los recursos suficientes para poder rentar una vivienda.

“No tenemos a dónde ir ni en qué llevar los muebles, por eso continuaremos aquí y pediremos al juez la oportunidad de estar aquí hasta enero, al igual que los otros vecinos; ahorita no podemos irnos, intentamos, pero no tuvimos dinero”, comentó una de las personas que acordó ante el juez dejar las casas a partir del día de ayer. La madre de familia dijo estar consciente de que junto a su esposo, serán vinculados por el juez, “Vamos a tomar el riesgo, no nos queda de otra; no tenemos a donde llevar a nuestros hijos”.

Afirmó que en el lugar han sido víctimas de abuso policíaco, “una de las veces llegaron a la casa, tocaron y no los escuchamos, por eso golpearon la puerta, forzaron la cerradura e ingresaron, no me dieron tiempo ni de cambiarme”.

Además, acusaron a un médico que habita en la zona de manera legal, de burlarse e insultarlos por ocupar las casas, además de que intentó atropellar a una de las personas de la zona.

Pidió a las autoridades apoyo para obtener una vivienda digna y reiteró que no quieren un regalo, sino sólo la autorización para poderlas comprar a través de un enganche de unos 20 mil pesos y mensualidades de hasta 2 mil pesos.

“Nosotros trabajamos, así como hemos pagado rentas, también tenemos la capacidad de pagar una renta, solo necesitamos que nos autoricen la venta”, finalizó.