Terminan con tres árboles de la Cantera

Chihuahua.- Al menos tres árboles de la Avenida Cantera y lateral de la Ortiz Mena, fueron víctimas de ecocidio, ya que terminaron por secarse y morir, luego de que les realizaran cortes en la corteza.

Vecinos del sector denunciaron anteriormente que los árboles fueron cortados por personas desconocidas con el fin de que estos se secaran.

Estos cortes precisos tienen la finalidad de que el árbol no pueda absorber los nutrientes y así secarlo, para luego cortarlos, según denunciaron ambientalistas en el mes de agosto del 2020.

Sin embargo, pese a que Guardianes Ecológicos realizaron procedimientos en busca de salvar los árboles, actualmente estos se presentan secos y aparentemente muertos.

“¿Quien está matando los árboles de la cantera? Por si no lo sabían la manera más fácil de acabar con un árbol es cortando su corteza alrededor como un anillo, como estos que se ven en las imágenes, es muy difícil o ya no se puede dar vuelta atrás después de esto, que mal que esos árboles que no le estorban a nadie los estén eliminando en silencio y sin que nadie se dé cuenta... ¡pero sí nos damos cuenta!

Ya hay uno muerto siguen otros y hoy otros dos amanecieron con el anillo en la corteza, ¿Dónde está Parques y jardines? o cuéntenos qué plan tienen ahora ahí. Como siempre acabando con las pocas áreas verdes para poner sus negocios”, fue la denuncia de los ciudadanos.