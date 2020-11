Terminará el año y no hay arreglo al colapso financiero de Pensiones

Chihuahua- El Diputado Omar Bazán lamentó que al cierre del año no haya una estrategia por parte del Gobierno del Estado para rescatar del colapso financiero a Pensiones Civiles.

Coincidió con la propuesta de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que, en el presupuesto 2021, los diputados aprobemos recursos suficientes para sanear las finanzas de Pensiones Civiles del Estado y así mejorar la calidad del servicio.

El legislador priista respaldó la postura del magisterio y de igual manera demandó a las dependencias estatales liquiden sus adeudos ante Pensiones Civiles.

Dijo que como legislador ha insistido para que se cubra el adeudo a Pensiones por 3 mil 672 millones de pesos, con fecha de corte en septiembre 2020.

Son recursos descontados a los derechohabientes que las dependencias no han entregado a Pensiones, lo cual puede ser constitutivo de un delito.

De hecho, el pasado cuatro de noviembre, el diputado priista denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a diversos funcionarios del Gobierno del Estado por uso ilegal de atribuciones y peculado, al distraer y hacer uso de cuotas y aportaciones de seguridad social que correspondían a Pensiones Civiles del Estado.

Al menos 49 dependencias e instituciones afiliadas dejaron de entregar a Pensiones Civiles del Estado las aportaciones patronales y las retenciones que hacen a los trabajadores.

La institución ha colapsado por la negligencia y opacidad de la presente administración estatal comenzando por el titular del Ejecutivo, el gobernador Javier Corral, lamentó el vicepresidente del Congreso del Estado.

Espero que ésta y otras denuncias que he presentado por presumibles actos de corrupción sean investigadas a fondo, con todo rigor e imparcialidad, “lo que además permitirá comprobar que la justicia en Chihuahua que tanto pregona Javier Corral no es selectiva”, advirtió el también dirigente estatal del PRI.

La denuncia por los probables delitos de uso ilegal de atribuciones y peculado, previstos en el Código Penal del Estado, va contra el Director de Pensiones y/o instituciones afiliadas al mismo y/o servidores públicos de esa dependencia y de la administración pública estatal.

El diputado Omar Bazán recordó que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado recibió para análisis los estados financieros de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, correspondiente a los ejercicios fiscales del año 2016, 2017, 2018 y 2019.

Luego dicha Comisión los remitió a la Auditoría Superior del Estado para su revisión y glosa.

El Auditor Superior del Estado remitió al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, el Informe Técnico de Resultados del ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado.

Solo en lo que se refiere al informe técnico de resultados de 2016 que expuso el legislador en la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, se desprende que Pensiones Civiles del Estado viene acarreando en cuentas por cobrar un adeudo de las instituciones afiliadas importante, que compromete sus fianzas de formar grave.

En dicho informe se señala al Director de Pensiones Civiles del Estado que no ha ejercicio la facultad económica coactiva para obtener el cobro de los adeudos por cuotas de aportación social en términos del artículo 22 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y éste trato de solventar la observación señalando que no es su responsabilidad, sino de las instituciones afiliadas a quienes quincenalmente se les envía el estado de cuenta de su adeudo.

Al no ejercer la facultad económica coactiva está otorgando exenciones, subsidios y deducciones sin derecho alguno a las a instituciones afiliadas que no han hecho el entero de las aportaciones de seguridad social y por ende se actualiza el delito tipificado por el delito 261 fracción I, inciso c) del Código Penal del Estado, señaló el legislador.

El también dirigente estatal del PRI señaló que lamentablemente no fueron dictaminados en tiempo diversos exhortos para resolver la problemática, lo que incluso señaló por escrito a la presidente del Congreso, diputada Blanca Gámez.