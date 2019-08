Terreno donde quieren el CAM es de Pemex: abogado

Chihuahua.- El terreno en el que se encuentran la alberca de Santo Niño, las canchas donde se pretende construir el Centro de Atención Múltiple y la escuela, pertenecen a Petróleos Mexicanos y no al Gobierno del Estado y eso formará parte del proceso legal que los vecinos siguen llevando a cabo para lograr que se les regrese el espacio público, señaló el abogado Juan Pablo Barrio.

Detalló que la falta de información del proyecto del Gobierno, hizo que se aceptara la opción de ampliar el amparo unos días más, para que con ello se agregaran más pruebas sobre el criterio tomado para la selección del terreno.

El litigante refirió que la administración estatal no cumplió con cuestiones de ingenieria arquitectónica y tampocó cuenta con algún documento que avale la propiedad del terreno.

"Hay una escritura que abarca la alberca, canchas, la escuela Díaz Ordaz y el Kinder que se ubica sobre la calle 33, que está a nombre de Pemex y no de Gobierno del Estado, por eso no pueden demoler ni construir en una propiedad que no es de ellos", dijo.

Barrio comentó que se presentó un escrito ante Propiedad Inmobiliaria, para que informe cuantos terrenos o propiedades pertenecen al Estado dentro de la colonia Santo Niño, para con ello demostrar que esa parte que quieren no les pertenece.

Dio a conocer que el Gobierno presentará a los vecinos, como parte de las negociaciones, un nuevo plano en el que se contempla la construcción de una nueva cancha y un salón de actos, pero hasta el momento no hay nada concreto.

El proceso legal continúa, debido a que la propia estrategia legal de los vecinos solicitó la ampliación del plazo, con la finalidad de aportar mayores argumentos en la defensa de ese espacio público.

Se espera que esta semana se otorgue la sentencia final sobre el tema.

El representante legal de los vecinos inconformes con la obra en la colonia Santo Niño, aseguró que existen muchas posibilidades de que la resilución del juez sea a favor y que la obra tenga que ser suspendida totalmente para dar paso a la reconstrucción de las canchas.