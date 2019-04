Testigo de Fiscalía vs 'La Coneja' podría ser imputado por mentir

El funcionario de la Secretaría de Hacienda estatal que testificó hoy en el juicio oral contra el priista Alejandro G. podría pasar a ser imputado por mentirle al tribunal.



Así lo advirtió el propio Alejandro G., acusado por peculado, al especificar que el funcionario, identificado como Óscar R. S., de la Dirección de Contabilidad Gubernamental de Hacienda, dijo ante el tribunal que no había recibido instrucción del titular de esa Secretaría para generar la denuncia penal contra el priista, "en lo que después rectificó".



Esto, luego de que su defensa sacó en la audiencia de hoy la declaración que ese mismo testigo hizo originalmente en la denuncia, en la que asegura que por instrucciones del secretario de Hacienda presentó ante la Función Pública los documentos de presuntas irregularidades en pagos a empresas ligadas con Alejandro G. durante la administración de César Duarte.



"Con esto se comprueba que es una persecución política, pues el testigo también confesó que la firma de los documentos presentados no es la mía", puntualizó.



La defensa solicitó al tribunal de juicio oral hacer los apercibimientos necesarios ante la posible mentira en flagrancia durante la audiencia, situación que está documentada para ser presentada también en juzgados federales, adelantó "La Coneja".



El funcionario podría alcanzar hasta 6 años de cárcel, subrayó el priista.



A Alejandro G. se le atribuye el cobro de 1.7 millones de pesos mediante dos empresas para prestación de servicios que, según el Ministerio Público, no prestó y cuyas operaciones se hicieron en diciembre del 2015.