Tianguis no respetan medidas sanitarias

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Si bien las aglomeraciones ya son el común denominador de las fechas decembrinas, en los tianguis de las colonias los ciudadanos continúan sin respetar las medidas sanitarias como el uso de cubre bocas, si bien en el Centro de la ciudad su uso se ha hecho obligado, en la periferia estas medidas quedan de lado ante la falta de autoridades que impongan su uso y la poca consciencia ciudadana.

En el tianguis de Vistas de San Guillermo, en Aquiles Serdán, las medidas no se hacen cumplir pues familias completas llegan al lugar sin este aditamento esencial para evitar la propagación del virus. Asimismo sólo una minoría de los puestos instalados ofrecen gel desifectante o medidas de sanitización.

A pesar de que derivado del super cierre los tianguistas atravesaron una dura situación, tras el anuncio de que se intentaría regularizar su instalación con medidas como separación entre uno y otro, así como vigilancia y sanitización, ningún tipo de medida se ha aplicado en este tipo de actividad comercial informal.

Lejos de los puntos con más vigilancia como el Centro la aplicación de sanciones por no usar cubrebocas no se hace valer, debido a la falta de autoridades en los distintos puntos no solo de Aquiles Serdán, sino en todo el estado.