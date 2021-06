'Tiemblan' los chiquipartidos

Chihuahua.- Con la conclusión del cómputo de los votos a la elección de diputados locales quedaron las cifras finales de la votación final, la cual determinará que partidos lograron más un tres por ciento de la votación total, y cuales por estar debajo de esa cifra, perderán el registro.

El PAN, PRI, Morena y MC, no tienen problemas para mantener su registro, pero los que en este momento lo estarían perdiendo son: PT, Partido Verde, PES, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Nueva Alianza. De los seis, el que está más cerca de lograr el tres por ciento es el PV, ya que tiene un 2.85 por ciento, de los votos totales. El PRD no tiene registro actualmente local, pero si federal.

La Legislación vigente para Chihuahua indica que para tener registro, un partido debe contar con el 3 por ciento de la votación efectiva. La Ley Electoral del Estado de Chihuahua indica en su artículo 15 establece que: “Se entiende por votación total emitida a la suma total de los votos depositados en las urnas para diputaciones postuladas por los principios de mayoría relativa y representación proporcional…. se entiende por votación estatal válida emitida, para determinar los porcentajes de votación obtenida por los partidos políticos, a la que resulte de restar, a la votación total emitida, los votos a favor de candidatas o candidatos independientes, los votos a favor de candidatas o candidatos no registrados, así como los votos nulos”.

De acuerdo al conteo final de votos de la elección a diputados locales realizado por el IEE, son un millón 347 mil 982 votos totales, a esta cifra se le restan 830 de candidatos no registrados, y 46 mil 436 votos nulos, para un total de un millón 300 mil 716 votos.

Con base en la cifra definitiva, los cuatro mil 704 votos que logró el PRD, representan apenas el 0.36 por ciento, lo que le deja lejos de tener de nuevo registro estatal, el Partido Verde alcanza el 2.85 por ciento, en traducido a votos serían alrededor de mil 500 los que necesita. Nueva Alianza tiene el 1.03 por ciento, seguido por el PT con el 0.99 por ciento. El Partido Encuentro Solidario alcanza un 2.59 por ciento del total. El Partido Redes Sociales Progresistas, con seis mil 277 alcanza el 0.48 por ciento. Fuerza por México con sus 14 mil 400 votos, obtiene el 1.10 por ciento.

En caso de que no se apliquen otros criterios, los siete partidos se quedarán sin un registros estatal, además de que no alcanzarán un puesto en el Congreso del Estado vía plurinominal. La Les Electoral indica: “La determinación de los porcentajes para la asignación de curules a que se refiere el artículo 40 de la Constitución Política del Estado, se hará restando a la votación estatal válida emitida definida en el numeral anterior, la votación de aquellos partidos políticos y coaliciones que no alcanzaron el 3% de la misma”.