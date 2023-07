Tienen 3 días sin agua en la colonia Santa Rosa

Vecinos de la colonia Santa Rosa denunciaron a este medio de comunicación que desde hace tres días no cuentan con el servicio de agua en este sector; lo cual según su testimonio: “ha sido muy complicado debido al intenso calor”.

“Desde el miércoles no tenemos agua, el miércoles hubo muy poca presión y solo un rato, lo mismo pasó el jueves y los demás días. Aunque la suelten es como si no hubiera nada, sale la misma porque en las casas que son de dos pisos no sube, y pues en todo el día no hay”, dijo una de las vecinas.

Esta situación ha afectado a los colonos ya que con los fuertes golpes de calor las personas han tenido que irse a bañar a la casa de otros familiares y han tenido que comprar garrafones de agua purificada en tiendas de autoservicio.

“Está muy pesado estar así, e incluso hemos tenido golpes de calor por la falta de este líquido; esperamos que lo solucionen pronto”, externó otra de las afectadas.

Al preguntarles si ya hay una denuncia, los colonos dijeron que ya hablaron desde el jueves a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y el personal dijo que ya estaban atendiendo esta queja y que lo arreglarían a la brevedad sin embargo, eso no ha ocurrido.

“Yo llamé y otros vecinos también llamaron, nos dijeron que lo iban a arreglar y nada. Se supone que tenemos tinaco para que haya agua en el transcurso del día, pero pues no se llena porque no hay”, dijo otro de los afectados.

Cabe señalar que en otras colonias también se han presentado problemas con el agua.