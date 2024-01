Tilda magistrado Villegas a Corral de ‘rata’

Javier no pasa de ser una rata de alcantarilla o dicho más elegantemente un roedor de albañal venido a más”, aseguró el articulista y consejero de la Judicatura del Estado, Luis Villegas Montes, al referirse al exgobernador Corral y a su incorporación al proyecto morenista de Claudia Sheinbaum.

“Cuando me enteré del maridaje entre Javier Corral y Morena no pude menos que echarme a reír. Los morenistas de Chihuahua deben andar muy necesitados o de plano ser muy estúpidos para aceptar en sus filas a un personaje como Javier Corral”, consideró.

En un artículo denominado “Javier Corral: traidor nato”, el magistrado y consejero comenzó por aludir al político frances Joseph Fouché, recordado como uno de los impulsores del espionaje para la protección del estado.

Para ello, tomó la descripción con la que el escritor Stefan Zweig lo retrató: un traidor nato, reptil en estado puro, intrigante y amoral. La cita textual que utilizó fue la de “traidor de nacimiento, miserable, intrigante, de naturaleza escurridiza y reptil, tránsfuga profesional, alma baja de esbirro, abyecto y amoral”, tomada del libro traducido como “El genio tenebroso”.

“Claro que comparar a Javier Corral con Pepe Fouché es degradar a este último y enaltecer al primero (...) Con todo y sus traiciones, Javier está a años luz de poder hacerse cargo de las responsabilidades que mantuvieron ocupado al primero; sin embargo, la contrastación viene a cuento por el alma pútrida que semeja a los dos personajes”, escribió.

El articulista señaló que entendía la adopción de Corral por Sheinbaum, dado que el exgobernador es una figura de talla nacional. “Eso es cierto, ¿pero los chihuahuenses? En Chihuahua, con el mal sabor de boca que dejó su administración, marcada por la dejadez y lo güevón que fue, así como por los turbios manejos del impresentable Maderito (a) El Enano, Javier Corral no sólo no suma, le resta a cualquier proyecto al que pretenda incorporarse a causa de su pésima fama”.

Para el caso de que existiera algún morenista incauto que quisiera servirse de Corral Jurado para escalar en las filas de Morena, indicó, “le tengo malas noticias: Javier es capaz de vender su alma inmortal al demonio con tal de lograr sus objetivos sin importar amistades, compañías, lealtades o compromisos”.

“Javier no tiene patria, ni matria, ni abuela. Javier es un intrigante alevoso que sólo se sirve a sí mismo, con la excusa de una serie de principios que viola a cada rato y sólo él no lo ve o se hace tarugo, vende cualquier acuerdo que ya no le sirva o crea que le perjudica. Javier es un traidor”, insistió.

Luego, el articulista Villegas Montes hizo una breve síntesis de la superada teoría del médico César Lombroso, que hizo una clasificación de los delincuentes en los comienzos de la antropología criminal. Utilizó la referencia para tomar la expresión de “criminal nato” acuñada por Lombroso, para tomarla de base con el fin de definir al exgobernador como “traidor nato”.

“Lo risible de este asunto es que Morena quiera meter con calzador entre sus filas a un individuo de esa calaña y que haya ingenuos que crean que pueden sacar de él algo de provecho. Javier Corral, como en su momento, Ricardo Monreal, se sirve de la energía de la gente (sobre todo de los jóvenes) porque él ¨se las chupa¨, para después desecharlos como papel de baño”, concluyó con la referencia al senador morenista y el momento de un discurso que se hizo viral por la expresión con doble sentido, que desató las risas de la gente.

Lo risible es que Morena quiera meter con calzador entre sus filas a un individuo de esa calaña y que haya ingenuos que crean que pueden sacar de él algo de provecho"