Tima herrero a más de 125 personas por Facebook

Chihuahua.- Un hombre fue acusado de cometer fraude en al menos 125 casos, ofreciendo trabajos de herrería que al parecer no realizó, por lo que policías municipales lograron dar con el paradero y detenerlo.

El señalado ofertaba su servicio en redes sociales y se presentaba para recoger anticipos de trabajos que no realizaba, declaró una de las víctimas.

Después de la acusación los agentes preventivos iniciaron las indagatorias del caso luego de que una de las víctimas solicitará ayuda a la Comandancia Sur. La persona explicó a los oficiales que hacía meses había entregado 8 mil pesos a Jesús Enrique J. P., de 42 años de edad, sin recibir servicio alguno hasta el momento.

Con los datos del acusado fue posible determinar que este sujeto ya contaba con quejas y denuncias ante el Ministerio Público y lograron dar con él cuando consumía bebidas alcohólicas en las calles 22 y Melchor Guaspe, al sur de la ciudad.

El principal modus operandi de Jesús Enrique consistía en publicitar los trabajos ficticios en una página de Facebook, por medio de la cual contactaba a los clientes, solicitándoles anticipos, sin contar con un taller físico que lo respaldara y evadiendo sus llamadas o mensajes cuando le reclamaban.

Por lo anterior se pide a posibles víctimas que no lo hayan denunciado, que acudan a interponer la denuncia formar de los hechos.