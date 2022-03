‘Todas las mujeres son un referente para mí’: Maru Campos

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Convertida en la mujer más importante de Chihuahua, políticamente hablando, y en un referente a nivel nacional, la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, sabe que la determinación y la claridad en las metas son parte básica para lograr pequeños o grandes triunfos, y con ello la satisfacción única de un rumbo propio definido por una misma.

El poema “Camino a Ítaca” del griego Konstantino Kavafis, ha estado presente en los discursos de la mandataria, quizá porque conoce de primera mano que la ruta hacia un objetivo, cualquiera que este sea y a pesar de los logros obtenidos por el género, es más difícil para una mujer. Los titanes a vencer se multiplican de diferentes formas y en diferentes espacios.

“El camino sí es mucho más difícil cuando eres mujer, te salen más cíclopes, más retos y más obstáculos, pero lo importante es disfrutar el camino, lo bueno y lo malo”.

Ser considerada como una persona triunfadora, dice, depende del concepto que cada quien tenga de ello, pero el arrojo y la voluntad con que se hagan las cosas, son determinantes para alcanzar objetivos.

“Creo que la determinación y tener clara la meta que uno tiene es lo que te hace triunfador, que puede no ser lo mismo para todos; para algunos será tener un cierto ahorro, un carro, una casa, la meta puede ser educar a tus hijos para que tengan un sueño”.

Más allá de la influencia de su madre, la admiración hacia otras mujeres está presente y va desde grandes personajes de la política internacional como Ángela Merkel o María Eugenia Vidal, aquellas que trabajan contra la corrupción, hasta mujeres de la vida cotidiana que luchan por la subsistencia personal y de su familia.

“Le tengo mucha admiración a María Amparo Casar, a mujeres en la historia del mundo como Marie Curie, Ángela Merkel, María Eugenia Vidal exgobernadora de Buenos Aires, admiro a varias mujeres contemporáneas. Admiro mucho a mis amigas creo que por eso he tenido la fortuna de poderlas escoger como tal, son amigas muy echadas para adelante que les ha tocado sacar a sus hijos adelante y a la gente que está a mi alrededor”.

De manera cotidiana, dice la gobernante, hay dos palabras que siempre tiene presentes y de las cuales echa mano: Dios y vida. En caso contrario, si en algún momento se vislumbrara la muerte, se daría el tiempo para reír y acortar las distancias emocionales que pudieran existir con otras personas.

“Creo que si soy muy de recordar en la mañana dios o vida. Si hubiera la posibilidad de la muerte, abrazaría a toda la gente que quiero mucho, me acercaría con la gente que hoy pudiera estar distanciada que la verdad es poca. Reiría más, me daría más tiempo para eso”.

Si las manecillas del reloj le permitieran ir atrás y hablar con Maru, la niña que un día fue, le diría que dejara de lado la zozobra y luchara por la sobrevivencia, sí, pero con mucha alegría.

“Que se angustiara menos desde niña, que creciera con menos zozobra y menos miedo al presente; que luchara por su sueño y su sobrevivencia, así como lo hizo porque me considero una sobreviviente. Que siguiera luchando por esos sueños, por sobrevivir, pero que lo hiciera con mucha alegría”.

Las niñas y las adolescentes son parte importante del futuro del mundo, por lo que también es necesario apoyarlas y crear en ellas la confianza de que pueden llegar a cualquier punto que se fijen como objetivo. Se trata de creer en ellas misma y de que un sueño puede concretarse en una realidad tangible.

“Decirles que pueden realmente lograr lo que se propongan. Tuve la oportunidad de platicar con Jimena, una adolescente de 13 años campeona del automovilismo que va a participar en la serie Nascar, y ella dice que lo más importante es creer en nosotras, que sí podemos. Entonces yo creo que ese es el gran mensaje que todos, tíos, tías, papás, mamás, amigos, tenemos que hacer que llegue a esas niñas y adolescentes: que sí se puede”.

A lo largo de su carrera política, ha habido momentos en los que las dudas han surgido, sin embargo, la claridad -en la que hace hincapié- la mantiene en el camino, y la política, dice, importa porque impacta en los demás.

“Por supuesto que ha habido dudas, especialmente en los momentos más complejos. Pero quiero decirte que siempre, siempre he tenido una absoluta claridad en la causa por la que estoy aquí. Desde que era muy joven aprendí que la política importa, que las decisiones que se toman desde los gobiernos impactan en las vidas de las personas; que una buena decisión puede cambiarle la realidad a la gente, y que la omisión puede causar mucho dolor. Por eso, aunque hayan existido momentos de dificultad, puedo decirte que siempre he tenido esta convicción tan firme, que me ha dado la fortaleza para seguir en camino. Porque, además, luego en el camino te vas encontrando con las sonrisas, con las miradas transformadas por el trabajo bien hecho, y te puedo decir que cuando contemplas eso, todos los retos del mundo valen la pena”.

En diez años, Maru Campos espera haberse convertido en una mujer que inspire a otras mujeres, particularmente a esas niñas de las que antes hablaba. Además, contar con la presencia de la familia a quien espera también dedicarle el tiempo necesario.

“En diez años confío haber terminado nuestro periodo al frente de la gubernatura de la mejor manera posible: con resultados palpables que les hayan cambiado la vida a las familias de todo Chihuahua. Que la gente recuerde nuestra administración con el mismo cariño que todavía muchos recuerdan nuestro paso por la alcaldía. Además, espero haberme convertido en una mujer que siga inspirando a más mujeres, sobre todo a nuestras niñas; porque creo que son muy necesarios más figuras que continúen inspirando a las siguientes generaciones. Y, por supuesto, espero poder seguir disfrutando a mi familia, viajar con ellos y ver crecer a mis sobrinos”.

-La cultura nos ha obligado a creer que tenemos capacidades disminuidas y que lo que hacemos no destaca lo suficiente frente a los hombres

Chihuahua, dice la gobernadora, cuenta con mujeres destacadas en todos los ámbitos, pero uno de los principales problemas que ha identificado entre las chihuahuenses, es que, aún no terminan de creer del todo en sí mismas, porque las viejas creencias se han encargado de hacerles sentir que no son lo suficientemente capaces.

“Difícil de decir, pero creo que el mayor problema de las mujeres es que no nos la creemos. La cultura nos ha orillado a creer que tenemos capacidades disminuidas y que lo que hacemos no destaca lo suficiente en relación con lo que nuestros compañeros hombres realizan. Necesitamos sacudirnos esas creencias antiguas y empezar a reconocer todo el esfuerzo que realizamos día con día. Somos muy diversas entre nosotras, pero todas contamos con aptitudes y habilidades muy particulares que podemos explotar. Chihuahua cuenta con mujeres extraordinarias, y hoy en día estamos presenciando como nunca antes un cambio en los roles sociales. Cada vez vemos a más mujeres ocupar puestos de liderazgo y ser ejemplo para toda la comunidad, y quiero pensar que nuestras niñas crecerán con este ejemplo, pensando que también pueden lograr grandes éxitos por su esfuerzo y dedicación”.

Maru feminista, sí, asegura, en el sentido de la complementariedad entre géneros, así como en la máxima de que nadie está por encima del otro.

“Soy de las que cree que las mujeres tienen la capacidad de desarrollar las mismas capacidades que los hombres, pero que creo que somos una complementariedad hombres y mujeres y nadie por encima del otro”.

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, María Eugenia Campos Galván, asegura que las chihuahuenses, capaces para desarrollarse en cualquier ámbito que deseen, cuentan con el respaldo y apoyo de su gobierno. La conciencia de que hay que luchar por las causas está, sabe que es necesario hacerlo porque los cíclopes siguen allí, reproduciéndose continuamente.

“Las vamos a abrazar y les vamos primero a refrendar que son capaces de hacer lo que quieran hacer con su vida y nosotros como gobierno, queremos darles las herramientas y elementos para salir adelante. Quiero decirles a todas las chihuahuenses que las admiro, a quienes trabajan conmigo, a quienes están en el congreso, a quienes veo caminando en la plaza con cuatro niños al mismo tiempo, a todas las mujeres de chihuahua decirles que son referente para una servidora y que no tengamos miedo, que caminemos juntas, con esperanza, porque somos una familia, entre nosotras nos podemos ayudar. A veces tenemos nuestros estires y aflojes y caemos y nos podemos desesperanzar o hasta enojar, pero siempre al final de cuentas somos un equipo y hay que levantarnos. El mensaje para todas es que tenemos que luchar por lo que creemos, que son nuestros sueños, nuestras metas, nuestras causas, razones de vida que sé, que luego parecen las rutas muy difíciles de alcanzar, pero que claro que se puede”.