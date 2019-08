'Todavía sigo de pie, hasta encontrar a mi hija': mamá de Dulce

Chihuahua.- “Todavía sigo de pie, hasta encontrar a mi hija”, comentó Adelaida Batista, madre de la niña de 11 años de edad desaparecida, Dulce Yareli Franco Batista, quien fue sustraida por parte de un hombre de 30 años de edad.

Agregó que todavía no pierde la esperanza de encontrar a Dulce, inlcuso ha acudido a varios lugares de la ciudad para repartir y pegar volantes con la imagen y características de su hija, tras 17 días de ausencia.

“Aunque me digan que no lo haga, yo lo seguiré haciendo y si no hay noticias de ella en esta semana, acudiré a ciudad Cuauhtémoc y a Delicias a pegar y repartir volantes, porque quiero encontrar a mi hija, viva o muerta, como sea”, dijo la madre desesperada.

Detalló que la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) sólo le dice que tienen algunas pistas, pero no han logrado localizar a la niña de 11 años, ni de quien se presume es el culpable de su ausencia, José María Nuñez Portillo de 30 años, quien tenía dos meses de haber salido del Cereso tras cumplir condena por violencia familiar.

El jueves primero de agosto a las 14:30 horas fue vista por última vez la niña Dulce cuando salió de su casa ubicada en Vistas de Cerro Grande, al sur de la ciudad.

La menor tiene una estatura de 1.65 metros de altura, con un peso de 66 kilogramos, de tez trigueña oscura, complexión regular, cabello lacio y color negro, ojos café oscuro, cara redonda, nariz cóncava, boca mediana y tiene una cicatriz en la rodilla derecha.