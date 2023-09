Todo listo para celebrar el Día Mundial del Turismo en la Quinta Carolina

Chihuahua, Chih.- La Secretaría de Turismo de Chihuahua, en conjunto con la Dirección del Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Chihuahua, invitan al público en general a disfrutar de las actividades que se realizarán en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo en Chihuahua, misma que se llevará a cabo este sábado 30 de septiembre en el Centro Cultural Quinta Carolina.

El evento iniciará en punto del medio día y permitirá a los asistentes disfrutar no solo de la arquitectura del lugar, sino de actividades culturales y artísticas que incluirán una exhibición pictórica por parte de Chihuagua + Color Sociedad de Acuarelistas Chihuahuenses al interior del recinto, así como presentaciones musicales en vivo de artistas locales, entre los cuales se encuentran Selene Gabaldón, Karol Hernández, The Memphis Band, Green Groove y The Doctors.

El programa también incluye catas vinícolas, dirigidas por reconocidos enólogos como Alex Rodarte, Willie Martínez y Hugo Blanco, mismas a las que los asistentes podrán disfrutar por un costo de $250.00 por persona. Las sesiones están programadas en los horarios 3:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 6:30 p.m. y 7:30 p.m.

De igual manera se podrá disfrutar de productos regionales, así como del servicio de varios restaurantes locales. Además, hay actividades infantiles programadas a manera de proporcionar entretenimiento para todas las edades.

La entrada al evento tiene un costo de recuperación de tan solo $50.00 por persona, y la entrada para niños es completamente gratuita.

La celebración del Día Mundial del Turismo se estableció en año 1980 por la Organización Mundial del Turismo y desde entonces se celebra cada 27 de septiembre. Su propósito es el de concientizar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo.