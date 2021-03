‘Todo se orquesta desde el gobernador’

Chihuahua— “Todo se orquesta desde Javier Corral y la gente que lo sigue todavía, pero lo van a pagar, porque las cosas que se hacen mal siempre se pagan y deben de tener consecuencias”, dijo ayer la diputada panista Rocío González, respecto a los ataques y desplegados en contra de la candidata blanquiazul a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván.

González hizo énfasis en lo lamentable que resulta que estos embates se hayan producido el 8 de Marzo (Día Internacional de las Mujeres), y que se utilizara la frase ‘no te hagas la víctima’, utilizada para minimizar las expresiones de violencia contra las mujeres.

“Y lo quiero decir abiertamente, los ataques contra Maru son una instrucción directa de Palacio, desde el Estado; el gobernador tiene una restricción de no hablar, de no señalar a Maru debido al amparo que ella promovió, pero utiliza a esta señora, que para mí es impresentable y se ha aprovechado del puesto que ha tenido con el tema de mujeres, para lastimar a muchas mujeres y muchas familias, me refiero a Lucha Castro y a quienes la siguen”, reiteró.

La diputada banquiazul arremetió también contra Leticia Corral, hermana del gobernador, a quien acusó de presionar a trabajadoras del Gobierno del Estado para firmar un desplegado a cambio de conservar su trabajo en la nómina estatal.

“Muchas de las mujeres que firmaron fueron amenazadas por Leticia Corral. Qué lamentable, qué nivel tan bajo de estas personas, lo bueno es que ya se van, (aunque) el daño que le hicieron al estado nos costará mucho repararlo y recuperar a un Chihuahua próspero, no las pequeñeces que el gobierno nos dio con toda la bola de corrupción que carga; ¡ya basta!”, insistió. González recordó que mientras no haya una sentencia o algún pronunciamiento por parte de un juez, actores políticos no pueden seguir acusando a la candidata a la gubernatura de Acción Nacional.

Cada quien opina lo que considera, dice dirigente

El dirigente provisional del Comité Directivo Estatal del PAN, José Luis Cisneros, dijo que las opiniones son particulares, y que cada quien deberá responder en su momento por ellas.

“La verdad es que no hay una opinión al respecto, porque cada quien tiene derecho de hacer la acción que crea conveniente, pero nosotros como partido estamos sentados en sacar adelante a nuestros candidatos y candidata al Gobierno del Estado, Maru Campos y respaldamos al gobernador en el ejercicio de su función”, añadió.

Sobre esto, el coordinador de campaña de Maru Campos, Arturo García Portillo, dijo que resultan desagradables los esfuerzos de Leticia Corral por desacreditar a Maru, los cuales vinculan de manera directa al gobernador.

Señaló que se utilizaron a funcionarias y esposos de funcionarias para firmar un desplegado en el que se presenta un abuso de jerarquía y de presión.

e insistió que esto da prueba de una persecución política contra la candidata del PAN.

