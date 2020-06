Todos 'Cuunidos' con Andrea

El Diario

Andrea Márquez de la Mora, de 27 años, creo un grupo desde inicios de la contingencia generada por el coronavirus para que la comunidad pudiera donar artículos para personas necesitadas, especialmente quienes perdieron sus trabajos por la pandemia.

Aunque ella se dedica a la distribución de ropa deportiva para hombre y mujer en línea por medio de “Frauen”, totalmente mexicana, junto con sus amigas Arely y Julia creó el perfil “Cuunidos”, una página que tiene como principal objetivo promover la solidaridad entre los chihuahuenses para ayudar a los que menos tienen.

“Siempre sobrará algo que donar. Enfrentar la contingencia unidos es como vamos a salir”, platicó la joven egresada de la carrera de Ingeniería Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) y actualmente cursa la maestría en Finanza para continuar con su superación profesional, pero sin dejar de lado el altruismo y la solidaridad entre todos.

Aunque la pandemia le ha dado la oportunidad de sacar el positivismo y la buena voluntad de la gente, también tuvo sus inconvenientes: ella tenía programada su boda en julio de este año, la cual no se podrá realizar en el próximo mes; sin embargo, gracias a la comprensión del salón de eventos y organizadores, podrá celebrarse en octubre.

“Si es que no pasa otra pandemia, pero tengo fe en que todo saldrá bien”, platicó, aunque sí reconoció que su viaje de luna de miel ya no se podrá realizar, ya que no se cancelaron las reservaciones y tendrán que posponer para otra fecha.

Sin que estos factores le entristezcan, su ánimo continúa con su propio negocio, que espera próximamente abrir en un espacio de venta establecido en un local que funciona también como zapatería, así que confía en que la economía podrá recuperarse.

Por el momento sus amigas y ella continúan con la administración en Facebook de Cuunidos, una idea que surgió a raíz de la necesidad de donar muebles, y al no encontrar páginas que pudieran especializarse en ello, optó por crearla y poco a poco juntar hasta 280 miembros, que pueden subir sus materiales, artículos y que alguien más que los requiera pueda tenerlos sin costo.

Además, suelen apoyar a agrupaciones como los trueques feministas que se hacen en el Parque Corredor Homero y Parque Urueta, subir casos de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como promocionar el reciente comedor “Cocina Solidaria San Agustín”, que gracias al apoyo de la Red de Vecinos por Chihuahua, Trueque Feminista, Cohesión Social y otras organizaciones, se alimentan 172 personas diariamente.

Este evento se realizó el sábado pasado, donde se juntaron muchos víveres. Aparte de apoyar en trueques, ventas y mejorar economía de familias, también han podido tener casos de personas que han sufrido de desastres como incendios, para que autoridades, especialmente el Municipio, haya intervenido en ayudar, ciudadanos en general y las organizaciones sociales.

“No imaginé que podríamos hacer esto. No solo soy yo, también están Arely y Julia, que entre nosotras, le damos seguimiento. Tal vez no tengamos presencia física en todos los eventos, pero al menos sabemos que por medio de este grupo, la sociedad se organiza y se ayudan entre sí. Es lo importante, estar unidos, por eso le pusimos primero las letras CUU de Chihuahua”, explicó la emprendedora.