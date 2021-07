Toledo y Huerta se salvan otra vez del desafuero

Ciudad de México.- Por segunda ocasión consecutiva se frustró el proceso legislativo para concretar el retiro de la inmunidad procesal a los diputados federales Mauricio Toledo y Saúl Huerta, junto al fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona, y con ello quedaron pendientes las ratificaciones de Rogelio Ramírez de la O para la Secretaría de Hacienda y de Roberto Salcedo para la Secretaría de la Función Pública.

La presidenta de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera, informó a los senadores y diputados federales que la reunión citada a las 17:00 horas de este lunes se suspendía por la carencia de acuerdos, sin fijar una nueva fecha, pero les pidió que se mantengan pendientes.

La cancelación de la reunión se registró un par de horas después de que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, provocara la molestia de los grupos parlamentarios de oposición en el Senado, al enviar a la Mesa Directiva una petición para que convoque al pleno del Senado a una sesión extraordinaria para ratificar a Roberto Salcedo en Función Pública y para esperar la minuta de Cámara de Diputados en torno a la prórroga a las empresas outsourcing.

Sin embargo, la petición sólo dice que es respaldada por “la mayoría parlamentaria”, dado que cuenta con el aval de los aliados políticos de Morena: PES, PT y Partido Verde, que juntos representan a 78 senadores.

Pero esos cuatro partidos, que en efecto son la mayoría en el pleno del Senado, carecen de los números para formar la mayoría absoluta en la Comisión Permanente, donde forzosamente necesitan al menos un voto de la oposición.

Además, en Cámara de Diputados no se ha abierto ningún proceso legislativo en comisiones para procesar la reforma legal para la prórroga de los plazos para las empresas de outsourcing ni para la ratificación de Ramírez de la O.

Hasta el momento, el único dictamen conocido no hace referencia alguna a la reforma en materia de outsourcing, y que busca proteger al sector privado ante el vecimiento de plazos legales el próximo 1 de agosto, que no sólo tiene que ver son el IMSS, sino con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La agenda que se prevé establece que se analizarán “los actos relativos al procedimiento de declaración de procedencia SI/LXIV/DP/03/2021, relacionada con el C. Benjamín Saúl Huerta Corona, Diputado federal en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Los actos relativos al procedimiento de declaración de procedencia SI/LXIV/DP/01/2021, relacionada con el C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Diputado federal en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión. Los actos relativos al procedimiento de declaración de procedencia SI/LXIV/DP/02/2020, relacionada con el C. Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos y los actos relativos a la ratificación del nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor del C. Rogelio Ramírez de la O, como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, dice el dictamen.