'Tomaron' vecinos de Molino de Agua casas muestra

Chihuahua, Chih.- La tarde de ayer vecinos se reunieron al exterior de las casas muestra, cansados de que no les brinden la atención necesaria ya que la inmobiliaria Vivanza Desarrollos, no ha cumplido, sigue vendiendo inmuebles con publicidad engañosa y no entrega lo prometido.

La mayor problemática la viven los vecinos de las etapas V y IV de dicho fraccionamiento, ya que hace mas de un año se les prometió la entrega de la totalidad de las casas y aún es tiempo que Vivanza Desarrollos ha incumplido con los acuerdos.

Ha entregado casas en tiempos muy posteriores a lo acordado, casas en mal estado, materiales deficientes, gran cantidad de desperfectos y al momento de informar dichos detalles al área correspondiente, se demoran para que pase el tiempo de la garantía y así evitar pagar en el tiempo acordado.

Se les prometió al momento de adquirir las propiedades una casa club con alberca que no se quiere respetar y hasta el momento no se ha construido.

Los quejosos señalaron haber realizado e interpuesto las denuncias correspondientes en reiteradas ocasiones, ya que no son atendidos por las personas que tienen autoridad en la toma de decisiones e ignorando las llamadas, mensajes, correos e incluso al ir a buscarlos personalmente los responsables jamás se encuentran.

Al momento de ver la publicidad ofrecen 5 modelos de casas, fraccionamiento privado, áreas verdes, casa club con alberca (etapa 5), entre otras cosas.

Por lo que hacen un llamado a que sean atendidas sus quejas, ya que ellos están pagando por un servicio el cual no ha existido e incumplen con las adecuaciones necesarias las cuales los domicilios son anunciados.