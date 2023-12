Tomó prestados $100 mil director de Expochihuahua

Chihuahua.- La Auditoría Superior del Estado (ASE), detectó que el director del Centro de Exposiciones y Convenciones (Expochihuahua), Guillermo Vega Porras, tomó un préstamo de 100 mil pesos, con interés anual de apenas ocho por ciento, proveniente de los recursos públicos que maneja el fideicomiso a su cargo. Por ese motivo, instruyó un procedimiento administrativo en contra del funcionario, además de que realizó 18 observaciones de irregularidades en Expochihuahua, entre ellas el incumplimiento de la Ley de Transparencia y la nula atención a recomendaciones pasadas emitidas por la misma Auditoría del Estado.

En la auditoría forense practicada al Centro, fue detectada también la contratación como asesora externa de la esposa del gerente administrativo del mismo, Gerardo Aviña Martínez.

De las 18 observaciones determinadas por la ASE, se desprenden 16 recomendaciones para mejorar los procedimientos internos de administración del fideicomiso y dos procedimientos administrativos para sancionar conductas de los directivos.

La observación número 12 detalla inconsistencias en la contratación de la prestación de servicios legales, relacionadas con el contrato celebrado el 7 de mayo de 2021 por el director general del Centro de Exposiciones y Convenciones, y Angar Legal, S.C. en el cual se estableció el objeto de obtener resolución judicial que exente del impuesto predial a los inmuebles que conforman el fideicomiso Expochihuahua.

En este contrato, fueron pagados un millón 222 mil pesos al despacho jurídico, sin que la entidad fiscalizada presentara evidencia de los elementos para determinar y justificar la base para la determinación de los honorarios profesionales de Angar Legal, S.C., correspondientes a la estipulación que obliga al pago de la cantidad que resulte del cálculo del 18 por ciento del importe que se deje de pagar del Impuesto predial por dos años.

“Del análisis de la información proporcionada, no fue posible comprobar que la Entidad Fiscalizada haya contratado bajo las mejores condiciones los servicios prestados”, dice la revisión.

Por ese motivo, la Auditoría determinó la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de Control competente, o su equivalente, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las posibles irregularidades de los hechos advertidos, que pudieran incurrir en faltas administrativas de particulares en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En la observación número 13, por otra parte, señala inconsistencias en la contratación del director general de la entidad fiscalizada para la supuesta prestación de servicios profesionales de consultoría en alta dirección empresarial.

Agrega que el contrato no establece las condiciones generales de los entregables de la consultoría en alta dirección empresarial, así como tampoco el importe total del contrato de prestación de servicios profesionales; además de que la entidad fiscalizada no presentó evidencia documental de la realización de los servicios profesionales prestados respecto a la consultoría contratada, no obstante, el prestador de servicios se desempeñó durante el ejercicio fiscal 2022, como director general del centro.

La observación derivó en una recomendación de establecer el objeto y funciones en los contratos de servicios profesionales, en congruencia con las actividades y funciones realmente realizadas, así como apegarse a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 69 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

En la observación número 14 se asienta que dentro de los trabajos de auditoría se identificó una deducción al pago de “Honorarios” del contrato de prestación de servicios profesionales del director general, con motivo de un “Contrato de Mutuo con Interés” de fecha 30 de agosto de 2022, otorgado por la cantidad de 100 mil pesos, bajo una tasa de interés anual del ocho por ciento anual sobre el saldo insoluto correspondiente al pago mensual con la obligación de devolver dicha cantidad en un plazo no mayor de un año.

De dicha observación se desprende la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de Control competente, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las posibles irregularidades de los hechos advertidos, que pudieran incurrir en faltas administrativas de particulares.

Por otra parte, la observación número 15, considera faltas al código de ética del Centro de Convenciones, por pagos efectuados como asesora externa a Angelica de los Ríos González. Los pagos fueron autorizados por el gerente administrativo de la entidad fiscalizada, Gerardo Aviña Martínez, cónyuge de la persona contratada.

Entre otras irregularidades por las cuales la ASE emitió recomendaciones, está la falta de cumplimiento del Centro de Convenciones, como entidad pública, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, así como la falta de atención a recomendaciones previas emitidas por la misma Auditoría Superior del Estado.