Topes fantasma, sin señalizar la mayoría de ellos en la ciudad

Silvestre Juárez/El Diario

A la desaparición de los pasos peatonales en la ciudad, que en estos últimos meses ha documentado El Diario, se suma ahora la problemática de lo que ciudadanos califican como topes “fantasma”, bordos que surgen de las calles, pero que no cuentan con ningún tipo de señalización, pues no cuentan ni con pintura amarilla que facilite su visibilidad o letreros que anuncien su presencia, siendo el fuerte golpe a la carrocería y suspensión, el único aviso de su presencia, condenaron ciudadanos.

El Gobierno del Estado habría anunciado en enero del 2020 la inversión de 40 millones de pesos destinados a la infraestructura vial, sin embargo poco se ha visto de este recurso debido a que tanto como los cruces peatonales que perjudican a los transeúntes, ahora los topes sin señalizar son una molestia constante para los conductores.

En céntricas calles y colonias, este tipo de omisiones son comunes, y se replican con mayor frecuencia en colonias de la periferia, donde la infraestructura es aún peor.

Si bien los topes funcionan como una advertencia para bajar la velocidad, estos deben estar advertidos para cumplir su función, y no ser como “baches invertidos”, como los calificaron ciudadanos inconformes.

“Si está bien un tope, pero no los ve uno, y luego los ponen donde quieren y cuando quieren. Allá en la colonia donde vive uno pues igual ya te los aprendiste, pero donde no transita uno, luego también en partes donde los límites son más altos, pues sí perjudican. También no tiene uno que andar muy recio para que ya un golpe de esos le friegue la suspensión o dañe el carro”, comentó Jesús Valencia, conductor inconforme.