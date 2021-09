Trabaja de sol a sol para poder comer

Silvestre Juárez/El Diario

El adulto mayor Ángel Chávez, de 73 años, se quedó sin su apoyo de Bienestar debido a que perdió su identificación y tarjeta y no le han querido dar el recurso, denunció. Chávez, quien perdió su pierna por gangrena, trabaja diariamente en un estacionamiento para sacar unas monedas ante la difícil situación.

“Cuido carros aquí para comer porque vivo solo en una tapia allá por la Nueva España. Ahora necesito ayuda porque no tengo nada, los del Bienestar no me quisieron dar mi cheque, que porque no tengo la credencial y me traían vuelta y vuelta, y me dijeron que me espere hasta enero a ver si llega, yo ya la tenía pero la extravié, me traían para allá y para acá y yo les dije estoy mocho, estoy solo y no tengo nada qué comer, pero me dicen que ese no es su problema”.

Esto a pesar de su discapacidad, su difícil traslado en transporte público, así como el hecho de que debe permanecer más tiempo para sacar lo suficiente para su manutención.

Actualmente Don Ángel no cuenta con teléfono celular por lo que señaló que se encuentra trabajando en el estacionamiento de Alsuper, en Fuentes Mares y Nueva España.