Trabaja Municipio en cruces viales riesgosos

Chihuahua, Chih.- El director de Obras Públicas Municipales, Rodolfo Armendáriz Ronquillo, anunció la rehabilitación de los cruces de calles que representan un riesgo para peatones y automovilistas cuando se presenten lluvias.

Las intervenciones ocurrirán en aquellas zonas donde hay malas condiciones y es urgente la rehabilitación por acumulación de agua por lluvias, indicó el funcionario.

Como ejemplo, trabajarán en la avenida Equus al oriente de la ciudad, principalmente desde la Quinta Real, ya que el asfalto está muy dañado, genera muchos baches y grandes charcos, para lo cual destinarán más de cinco millones de pesos.

Explicó que también tienen previsto intervenir en algunos puentes, para lo cual revisan con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para el permiso de acciones en estos pasos superiores tanto vehiculares como peatonales, principalmente en la colonia Sierra Azul, en la avenida Río Aros y en el Sacramento, además de una canalización en la CDP.

Otras vialidades donde también habrá intervenciones serán el periférico De la Juventud, avenida Teófilo Borunda, Tecnológico, en la entrada a la ciudad desde la carretera a Aldama y en la carretera a Delicias. El presidente municipal Marco Antonio Bonilla Mendoza, reconoció que de acuerdo con el Atlas de Riesgo actualizado, lo primero es trabajar en la limpieza de arroyos, ya que en los cauces y alcantarillas se generan tapones por basura y deriva en acumulación de agua cuando llueve.

“Vamos a seguir trabajando para estar listos en la temporada de lluvias y que no tengamos alguna eventualidad que podamos lamentar. En estos cruces, también pedimos a la población a que no intenten cruzar cuando hay mucha agua, porque a vece no medimos la intensidad de la corriente y que puede arrastrar vehículos. Sobre todo en los arroyos de El Saucito y El Mimbre”, explicó el alcalde.