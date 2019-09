Trabajadores de Preparatoria Abierta denuncian falta de pago y acoso

Trabajadores y agremiados del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato denuncian falta de pago y hostigamiento, por lo cual acamparán esta noche en el edificio Héroes de Reforma, ya que las exigencias que tuvieron en la tarde no tuvieron una respuesta satisfactoria.



Judith Sosa Márquez, secretaria general del Sindicato, denunció que esta tarde intentaron entablar una mesa de diálogo con el secretario de Educación y el secretario de Hacienda de Chihuahua, para solucionar las cosas, pero al ignorar su llamado decidieron extender su protesta y acampar en el edificio Héroes de Reforma.



"Siempre ha tenido que intervenir la Secretaría de Educación con la directora (general del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato) Liliana Rojero", comentaron, y añadieron que el secretario de Hacienda les dijo que el pago que les corresponde se depositó el 30 de julio, pero Sosa Márquez señala que el dinero tiene más de un mes en manos del SPAyT sin que se les deposite.



"Nos da mucha tristeza estar aquí, pernoctando afuera de las instalaciones por algo que es de nosotros, o sea es nuestro salario, es nuestro aumento", se quejan.



"Aqui hay compañeros de vienen de San Juanito, Guachochi, La Junta, Cuauhtémoc, Delicias y Camargo. Es muy disperso el sistema. Tenemos 400 agremiados afectados. Firmamos minutas que Liliana Rojero no cumplió".



"El secretario de Educación dio hoy una nota diciendo que no hay acoso, pero acabamos de imponer una denuncia a CEDh. Hemos externado muchas veces el acoso, tan es así (...) los mensajes de Whatsapp", comentó Judith Sosa Márquez



Los manifestantes exigen una auditoría inmediata y regulación del pago para los trabajadores desde enero, así como un aumento salarial y que cese el acoso laboral.