'Trabajamos a mano pelona'

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Debido al incumplimiento del pago por concepto de incremento salarial anual y retroactivo para los trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), por parte de la administración estatal, el sindicato de dicho organismo realizó un plantón en Palacio de Gobierno alrededor de las 14:30 horas de ayer.

La Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores del Ichisal, Sofía Calzadillas, manifestó una postura firme ante las carencias y el riesgo con el que laboran los trabajadores en los hospitales públicos del estado; de manera simultánea en Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Juárez y Jiménez, protestaron los trabajadores quienes gritaban consignas y portaban pancartas.

“En este caso se generaliza Gobierno porque Hacienda forma parte de Gobierno y está haciendo caso omiso el licenciado Fuentes Vélez… desde el día viernes se debió de haber pagado ese retroactivo y no se hizo, y ya no estamos dispuestos a aguantar más, vamos ahorita a ejercer el derecho que tenemos como base trabajadora de los hospitales de Ichisal”, señaló la lidereza.

También manifestaron su inconformidad por el retiro del Bono Covid que anunció Corral desde el principio de la contingencia y que retiró meses después bajo el argumento de la falta de recursos, además de la falta de insumos y seguridad para los trabajadores que se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia.

“¿Cómo puede ser posible la situación en que estamos trabajando?, quitaron el bono Covid cuando quisieron, a pesar de que el gobernador lo anunció y lo retiraron que porque no había recursos y eso ya no es culpa de nosotros como trabajadores, fue algo que el Gobernador mencionó y tiene que buscar el recurso porque así lo prometió él”.

“El señor anda muy cuidadoso que sus calles estén desiertas a las 6 de la tarde, pues, yo me voy a quedar toda la noche si no me resuelven ahí y le voy a ensuciar sus calles desiertas de noche, con toda nuestra base trabajadora de los hospitales, de todos modos ¿cuál contagio? Si no tenemos medicamentos, no tenemos insumos, no tenemos con qué trabajar… pues ya si nos contagiamos sería obra de Dios”, advertía Calzadillas antes de entablar diálogo con las autoridades.

Al final se acordó una mesa de trabajo para hoy a las 10:00 horas en Palacio, en donde estará presente el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera; el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, Joel Gallegos de la dirección de Gobernación y representantes sindicales de los inconformes.