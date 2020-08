Trabajan guarderías con la mitad de niños

El Diario

Las guarderías en Chihuahua han sido de los giros que siendo esenciales se han visto mayormente afectados por la pandemia del coronavirus, ya que debido a las medidas de confinamiento muchas de ellas perdieron gran parte de sus usuarios.

En la actualidad algunas de ellas tal como la Estancia Infantil Monitos reciben apenas la mitad de los niños, ya que algunos de los padres aún siguen en casa, consideró su directora.

No obstante, según explicó han redoblado los esfuerzos en materia de control sanitario instalando túneles sanitizadores y otros filtros a las entradas, así como la minuciosa limpieza de todos los artículos que usan o ingresan los niños.

“Cuando inició, todo los padres tenían precauciones y nosotros también, entonces sí hubo una baja, de 85 que venían normalmente pasamos a 8 o 12 niños, y aproximadamente tres meses duramos con esa cantidad de niños.

Más o menos en mayo volvieron los niños con un poco más de confianza y nosotros ya habíamos implementado todas las medidas que nos solicitan, porque tenemos constantes revisiones de las autoridades de salud”, explicó.

Esta guardería ubicada en la calle 39ª de la colonia Centro trabaja sin embargo ahora con el cincuenta por ciento de su promedio anterior a la pandemia. Los meses anteriores tuvieron repercusiones económicas para la administración debido a que mantuvieron a todo su personal, y el ingreso monetario estuvo destinado a mantener la operación, con lo que apenas se avizora una recuperación financiera pero a largo plazo y contando también la inversión en medidas sanitarias.

“Nuestra prioridad es clara, la salud de los niños y el personal, nosotros tenemos que usar caretas y cubrebocas todo el tiempo, las maestras deben conservar su sana distancia entre ellas. Se tiene que llegar ellas sanitizar, a tomar la temperatura y registrarla en la bitácora, tanto entrada y salida.

Es lo mismo para los papás y niños, si el papá o la mamá trae temperatura no se le permite el ingreso a los niños hasta que haya ido al médico y no tenga otro síntoma. Los niños igual, y si regresamos a alguno tiene que regresar con un certificado médico para demostrar que no representa riesgo de contagio.

Adentro se sanitiza todo y todas las áreas después de usarlas, paredes, superficies, juguetes con los que estuvieron los niños, colchonetas y desinfectamos todo lo que ingresa como mochilas”, dijo.

La directora señaló que esperan que sea hasta el mes de enero del 2021 cuando se vuelva a una normalidad en cuanto al número de usuarios, sin embargo actualmente aún tienen espacios para recibir a los niños que así lo necesiten.