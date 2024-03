Traduce Guadalupe el idioma a indígenas en el Cereso

Guadalupe Pérez Holguín, es una Tarahumara traductora y su trabajo principal es ayudar a los indígenas recluidos en algún CERESO para explicar lo que sucedió ante las autoridades.

Mencionó que algunas personas de su etnia, saben comunicarse muy escasamente, pero cuando les preguntan cosas más complicadas, a todo dicen que sí, por eso, ante cuando se cometen delitos, es fácil decir que son los culpables, sin haber realizado las investigaciones correspondientes.

Recordó el caso que sucedió hace unos tres años “Marisela, se llama la mujer que estaba en la cárcel y la acusaban de haber matado al esposo. Me contactaron y empecé a investigar. Cuando fui con el Ministerio Público, me dijo que no había testigos y yo le dije que sí. Los lleve hasta muy lejos a que se entrevistaran con un niño de 10 años, sobrino del muertito y se demostró que había sido un suicidio no un asesinato. A la acusada la dejaron en libertad y todos nos pusimos muy contentos”, platicó Lupita.

“Es una satisfacción muy grande poder ayudar, por eso les recomiendo a las muchachas que se preparen y aprendan de todo, porque hace mucha falta para ayudar a nuestra propia etnia”, Guadalupe recomendó finalmente.